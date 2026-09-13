Souveraineté spatiale européenne : l’Europe accélère face aux États-Unis et à la Chine

Le Sommet international sur l’espace , organisé au Grand Palais à Paris les 9 et 10 septembre 2026, a mis en lumière un même objectif partagé par les industriels et les pouvoirs publics : renforcer la souveraineté spatiale européenne face aux États-Unis et à la Chine. Sur deux jours, une cinquantaine d’annonces ont été signées, représentant environ 20 milliards d’euros d’engagements industriels et institutionnels, un volume inédit pour ce rendez-vous encore jeune du calendrier spatial mondial.

IRIS², le pari européen de la connectivité sécurisée

Le dossier le plus scruté du sommet reste IRIS² , la future constellation de satellites censée offrir à l’Union européenne un accès autonome à des communications sécurisées, sans dépendre des méga-constellations américaines ou chinoises. Le programme est désormais chiffré à 15,7 milliards d’euros. Ses premiers vols sont annoncés pour 2029, avec une mise en service commerciale et gouvernementale progressive à partir de 2030. Les porteurs du projet insistent sur un argument politique autant qu’industriel : sans infrastructure propre, les administrations et les armées européennes resteraient tributaires de fournisseurs extérieurs pour des communications jugées stratégiques.

Ariane 6 enregistre son meilleur carnet de commandes

Le lanceur Ariane 6 a de son côté annoncé le plus important volume de commandes engrangé depuis son entrée en service commercial. Sept nouveaux contrats ont été signés au sommet, représentant une dizaine de lancements supplémentaires, avec des clients européens, américains et asiatiques :

L’opérateur Eutelsat s’engage sur deux lancements Ariane 64 pour renouveler sa constellation OneWeb, avec des missions prévues entre 2027 et 2028.

Amazon Leo, la constellation internet de l’américain Amazon, ajoute six lancements à son carnet, portant à 24 le total des missions Ariane 64 réservées par l’entreprise jusqu’en 2031.

Arianespace lancera également la capsule Nyx de la société française The Exploration Company, ainsi que le satellite de télécommunications sud-coréen KOREASAT-9.

Pour la filière spatiale européenne, ce carnet de commandes vaut confirmation : après des années de doutes sur la compétitivité d’Ariane 6 face à SpaceX, les clients internationaux, y compris américains, reviennent vers le lanceur européen pour sécuriser une partie de leurs mises en orbite.

Une Europe qui cherche sa place entre deux géants

Ce sommet spatial s’inscrit dans une bataille plus large que l’Europe mène déjà dans d’autres secteurs technologiques. Elle avait par exemple imposé de nouvelles obligations de transparence sur les contenus générés par IA dans les médias, ou s’était interrogée sur sa dépendance aux résumés générés par l’intelligence artificielle de Google pour l’accès à l’information en ligne. Dans le spatial comme dans le numérique, le même constat revient : sans capacités propres, l’Europe s’expose à devenir simple utilisatrice d’infrastructures pensées ailleurs.

La coopération internationale reste toutefois de mise. Le mouvement de rapprochement observé autour des Accords Artemis, qui rassemblent désormais plus de soixante-dix pays autour de l’exploration spatiale, montre que souveraineté et alliances internationales ne sont pas incompatibles : l’Europe cherche à peser davantage dans les négociations, pas à s’isoler.

Ce qu’il faut retenir

Environ 20 milliards d’euros d’annonces cumulées lors du sommet des 9 et 10 septembre 2026 à Paris.

IRIS² : 15,7 milliards d’euros, premiers vols en 2029, services à partir de 2030.

Ariane 6 : sept contrats signés, environ dix lancements supplémentaires, dont six pour Amazon Leo.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que la constellation IRIS² ?

IRIS² est le programme européen de satellites destiné à fournir à l’Union européenne des communications sécurisées propres, pour ses administrations, ses armées et, à terme, des services commerciaux, sans dépendre d’opérateurs extra-européens.

Pourquoi Ariane 6 enregistre-t-elle autant de commandes ?

Plusieurs opérateurs, dont l’américain Amazon pour sa constellation Leo, cherchent à diversifier leurs capacités de lancement. Ariane 6 bénéficie de cette volonté de ne pas dépendre d’un seul lanceur, notamment après les tensions observées sur les cadences de production ailleurs dans le secteur.

L’Europe est-elle en concurrence directe avec les États-Unis et la Chine dans l’espace ?

Oui sur le plan industriel et commercial, mais le sommet a aussi mis en avant des contrats avec des clients américains et asiatiques : la compétition n’exclut pas des collaborations ponctuelles entre acteurs des différentes zones.

Sources

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale