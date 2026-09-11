Essai gratuit chez Netflix : ce qui change (vraiment) pour les abonnés en France

Après plusieurs années d’absence, l’essai gratuit Netflix fait son retour en France. Une décision qui tombe à un moment particulier : la plateforme a déjà relevé ses tarifs dans plusieurs pays d’Europe cette année, pendant qu’un nombre croissant de foyers rognent sur leurs abonnements streaming pour faire des économies.

Un essai gratuit abandonné, puis testé à nouveau

Netflix avait progressivement supprimé la période d’essai gratuite dans la plupart de ses marchés il y a plusieurs années. Depuis juillet 2026, le groupe la remet en place, marché par marché, et la France fait désormais partie des pays concernés. Concrètement, un internaute qui arrive sur la page d’accueil de Netflix sans être connecté à un compte peut désormais se voir proposer une période d’essai de 7 à 30 jours, sur les trois formules d’abonnement disponibles.

Les conditions d’éligibilité restent toutefois floues : Netflix ne précise pas publiquement qui peut en bénéficier, ni si d’anciens abonnés ayant déjà résilié sont concernés. L’entreprise a l’habitude de faire varier ce type d’offre selon les profils, pour limiter les abus.

Des tarifs qui montent ailleurs en Europe

Ce retour de la gratuité temporaire contraste avec la tendance tarifaire du groupe. En Allemagne, chaque formule a augmenté de 2 euros par mois cette année : l’offre avec publicité passe à 6,99 euros, le forfait Standard à 15,99 euros et le Premium à 21,99 euros. Aux États-Unis, une hausse comparable a été appliquée dès mars 2026.

En France, aucune nouvelle hausse n’a été annoncée pour l’instant en 2026. Le pays avait toutefois déjà connu un ajustement en janvier, de 1,50 à 2 euros selon les formules, portant le forfait Premium à 21,99 euros par mois. Les observateurs du secteur restent prudents : en 2025, la hausse américaine avait précédé la hausse française d’environ trois mois, et la France figure déjà parmi les marchés les plus chers d’Europe pour ce service.

Le vrai enjeu : retenir des abonnés de plus en plus volatils

Cette stratégie s’explique par un contexte de résiliations en hausse . Selon une étude relayée début septembre, 38 % des familles françaises ont déjà résilié au moins un abonnement de streaming pour réduire leurs dépenses. Dans le même temps, environ un tiers des internautes européens restent abonnés à une offre de vidéo à la demande payante, un marché jugé arrivé à maturité où il devient plus coûteux de convaincre un nouvel abonné que de retenir un client existant.

L’essai gratuit répond directement à cette logique : plutôt que de baisser ses prix, Netflix mise sur un geste ponctuel pour faire revenir les abonnés partis voir la concurrence, tout en gardant sa grille tarifaire intacte. Le calcul du groupe sur le budget internet des foyers reste le même : une majorité de clients ne résilie pas à la première hausse, surtout quand plusieurs services sont combinés dans un même forfait box.

Ce que cela change concrètement pour les abonnés

Vérifier son éligibilité en se rendant, déconnecté, sur la page d’accueil Netflix : l’offre d’essai n’apparaît pas pour tous les profils.

Profiter de la période d’essai pour comparer les formules avec et sans publicité avant de s’engager.

Anticiper une possible hausse tarifaire en France dans les prochains mois, sur le modèle observé aux États-Unis puis en Allemagne.

Faire le point régulièrement sur ses abonnements numériques actifs, streaming vidéo comme presse en ligne, pour éviter les doublons.

Au-delà de Netflix, cette bataille pour la fidélité des abonnés touche tout l’écosystème du divertissement en ligne, y compris la qualité perçue des services de streaming musical, où les plateformes cherchent elles aussi à justifier leurs tarifs par la valeur ajoutée du contenu proposé.

Questions fréquentes

L’essai gratuit Netflix est-il disponible pour tout le monde en France ?

Non. Netflix ne communique pas de critères précis et l’offre semble réservée à certains profils, en fonction notamment de l’historique du compte ou de l’appareil utilisé pour se connecter.

Combien de temps dure l’essai gratuit ?

Selon les cas observés, la période d’essai va de 7 à 30 jours et s’applique aux trois formules d’abonnement, y compris l’offre avec publicité.

Les tarifs Netflix vont-ils augmenter en France ?

Aucune hausse n’est confirmée à ce jour pour la France en 2026. Mais des hausses ont déjà eu lieu en Allemagne et aux États-Unis cette année, et le marché français avait connu un ajustement tarifaire en janvier.

Sources

Tom’s Guide —

Demotivateur —

Clubic

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale