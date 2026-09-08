La nouvelle génération de stars s’invite sur le tapis rouge de la Mostra de Venise

Chaque année, le Lido offre un instantané de l’état du cinéma mondial. Pour son édition 2026, la Mostra de Venise — qui se tient du 2 au 12 septembre sur les rives de l’Adriatique — a mis en scène un contraste saisissant : d’un côté des légendes consacrées pour l’ensemble de leur carrière, de l’autre une nouvelle génération de stars qui s’impose sur le tapis rouge. Un symbole que le septième art aime à cultiver, et qui dit beaucoup de la manière dont l’industrie se pense elle-même.

Une 83e édition entre transmission et renouveau

Présidé cette année par l’actrice et réalisatrice Maggie Gyllenhaal, le jury de la compétition officielle réunit des voix venues de plusieurs continents, dont la réalisatrice Kaouther Ben Hania et le cinéaste Xavier Giannoli. Le festival s’est ouvert hors compétition avec « Ink », le nouveau long-métrage du réalisateur britannique Danny Boyle, avant de dérouler dix jours de projections et de montées de marches jusqu’au palmarès, dévoilé le 12 septembre.

Deux Lions d’or d’honneur viendront saluer l’ensemble de la carrière d’Ellen Burstyn et de George Clooney — une manière, pour la Mostra, de rappeler que le cinéma se construit sur la durée. Un principe de reconnaissance que l’on retrouve ailleurs : à l’occasion de la dernière promotion de la Légion d’honneur, les décorations récompensant un engagement de longue durée s’étaient elles aussi multipliées.

Ever Anderson, visage d’une transition générationnelle

Sur le tapis rouge, une apparition a particulièrement retenu l’attention : celle d’Ever Anderson, 18 ans, venue présenter « Father Joe », thriller produit par Luc Besson et porté par Kiefer Sutherland et Al Pacino. La jeune actrice, fille de Milla Jovovich, y tient l’un des rôles principaux — une première exposition internationale de cette ampleur pour elle.

Ce type de passage de relais n’est pas propre au cinéma indépendant : les grands studios eux-mêmes le mettent en scène. Quelques semaines plus tôt, c’est Bob Iger qui devenait le tout premier dirigeant d’entreprise distingué Disney Legend, récompense habituellement réservée aux artistes et créateurs de l’univers Disney — preuve que la question de la reconnaissance des parcours traverse toute l’industrie du divertissement, des plateaux aux conseils d’administration.

Ce que Venise dit de l’industrie du cinéma

Un casting international sur les marches : Robert Pattinson, Penélope Cruz, Javier Bardem, Kate Mara, Rooney Mara, Orlando Bloom ou encore John Malkovich sont attendus au fil du festival.

Un jury présidé par Maggie Gyllenhaal, avec une compétition officielle jugée par des personnalités venues de plusieurs continents.

Deux hommages de carrière (Lions d’or d’honneur) décernés à Ellen Burstyn et George Clooney.

Un palmarès attendu le 12 septembre, dernier jour du festival.

D’autres rendez-vous cinématographiques avaient déjà donné le ton cet été : au Festival de Locarno, Virginie Efira avait reçu le Leopard Club Award pour l’ensemble de sa carrière. Une saison des festivals qui, d’un rendez-vous à l’autre, dessine la même dynamique : honorer les carrières installées tout en donnant de la visibilité à ceux qui arrivent.

Pourquoi ces symboles comptent

Au-delà du strass, ces choix de programmation ont un effet concret : ils orientent les carrières, les financements et l’attention médiatique pour les mois qui suivent. Une jeune actrice remarquée à Venise voit généralement les propositions de rôles s’accélérer ; un hommage de carrière relance, lui, l’intérêt du public pour une filmographie entière. C’est aussi un moment où les maisons de production testent, en conditions réelles, la réception critique de leurs films avant une sortie plus large en salles.

Questions fréquentes

Quand se termine la Mostra de Venise 2026 ?

Le festival se déroule du 2 au 12 septembre 2026 sur le Lido de Venise ; le palmarès, avec l’attribution du Lion d’or, est annoncé le dernier jour.

Qui préside le jury cette année ?

L’actrice et réalisatrice américaine Maggie Gyllenhaal préside le jury de la compétition officielle de cette 83e édition.

Qui sont les Lions d’or d’honneur 2026 ?

Deux récompenses honorifiques saluant l’ensemble d’une carrière sont remises cette année à Ellen Burstyn et à George Clooney.

Sources

La Biennale di Venezia — 83rd Festival

CNews — Mostra de Venise 2026 : jury, Lions d’or, tapis rouge

PurePeople — Luc Besson et Ever Anderson à la Mostra de Venise

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale