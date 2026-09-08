Suspension de la réforme des retraites : ce qui change pour les générations 1964-1968

La suspension de la réforme des retraites de 2023 est officiellement entrée en application le 1er septembre 2026. Portée par la loi n° 2025-1403, promulguée le 30 décembre 2025, cette mesure gèle jusqu’au 1er janvier 2028 la trajectoire qui devait porter l’âge légal de départ à 64 ans. Concrètement, environ 2,2 millions d’assurés nés entre 1964 et 1968 voient leurs conditions de départ recalculées, selon les données de l’Assurance retraite.

Ce que change concrètement le gel de la réforme

Trois décrets d’application, publiés au Journal officiel le 8 mai 2026, précisent les modalités de ce gel : le décret n° 2026-344 pour les fonctionnaires et ouvriers de l’État, le décret n° 2026-345 pour la retraite anticipée au titre des carrières longues, et le décret n° 2026-246 pour les non-salariés agricoles. Leur point commun : ils suspendent la progression de l’âge légal et de la durée d’assurance requise qui avait été programmée par la réforme de 2023, sans pour autant l’annuler définitivement.

Quel âge légal selon l’année de naissance

Pour les cinq générations concernées, l’ âge légal de départ se situe désormais entre 62 ans et 9 mois et 63 ans et 9 mois, au lieu de la trajectoire initiale qui devait atteindre 64 ans :

Génération 1964 : 62 ans et 9 mois (au lieu de 63 ans prévus par la réforme 2023), avec 170 trimestres requis, soit 42 ans et 6 mois de cotisation, pour le taux plein ;

Générations 1965 à 1967 : paliers intermédiaires, la durée d’assurance et l’âge légal progressant plus lentement que prévu ;

Génération 1968 : plafond du dispositif, avec un âge légal qui ne dépasse pas 63 ans et 9 mois.

Point important souligné par les caisses de retraite : c’est la date d’effet de la pension qui détermine le régime applicable, et non la date de la demande. Un assuré qui a liquidé sa pension avant le 1er septembre 2026 ne bénéficie d’aucun décalage rétroactif, même s’il appartient à l’une des générations concernées.

Un contexte institutionnel chargé

Cette suspension s’inscrit dans un calendrier institutionnel dense : elle intervient à quelques semaines des élections sénatoriales du 27 septembre, qui renouvelleront une partie du Sénat. D’autres décrets récents touchant les pensions, comme ceux concernant la retraite des mères de famille, s’ajoutent à ce mouvement de clarification des droits. Pour les retraités qui envisagent une vie à l’étranger une fois leur pension liquidée, les règles de couverture santé restent un sujet distinct à anticiper, comme le rappelle notre dossier sur l’assurance santé des retraités expatriés.

Pourquoi cette mesure reste temporaire

Le texte parle bien d’un gel et non d’une abrogation : la trajectoire de la réforme de 2023 reprendra en principe après le 1er janvier 2028, sauf nouvelle décision du législateur d’ici là. Pour les assurés proches de la retraite, la prudence reste donc de mise : les règles applicables dépendront de la date exacte de liquidation de la pension, et non des intentions de calendrier annoncées aujourd’hui.

Questions fréquentes

Qui est concerné par la suspension de la réforme des retraites ?

Les assurés nés entre 1964 et 1968, soit environ 2,2 millions de personnes, dont l’âge légal de départ est recalculé entre 62 ans et 9 mois et 63 ans et 9 mois selon leur année de naissance.

À partir de quand la mesure s’applique-t-elle ?

Depuis le 1er septembre 2026, pour toute pension dont la date d’effet est postérieure à cette date. Les pensions liquidées avant cette date ne sont pas concernées.

La réforme de 2023 est-elle définitivement abandonnée ?

Non : il s’agit d’un gel jusqu’au 1er janvier 2028, pas d’une suppression. Sa trajectoire pourrait reprendre après cette date, sauf nouvelle intervention du législateur.

Sources

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale