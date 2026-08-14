VTC : l’examen professionnel devient obligatoire pour tous les nouveaux chauffeurs

La profession de chauffeur VTC change de visage. Un décret publié au Journal officiel le 11 août 2026 et entré en vigueur le lendemain supprime la voie d’accès dite « par équivalence d’expérience » : désormais, l’examen théorique et pratique devient obligatoire pour tous les nouveaux candidats , qu’ils aient ou non déjà conduit à titre professionnel. Une réforme discrète mais qui touche directement des milliers de personnes qui envisagent de se lancer dans ce métier chaque année.

Ce que change concrètement le décret

Jusqu’à cette réforme, le code des transports ouvrait deux portes pour obtenir la carte professionnelle de VTC ou de conducteur de VMDTR (véhicule motorisé à deux ou trois roues) : réussir l’examen classique, ou justifier d’au moins un an d’expérience (1 607 heures) comme conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix dernières années. Cette seconde voie, dite « équivalence d’expérience », est désormais purement et simplement supprimée pour les nouvelles demandes. Concrètement :

Tout candidat doit réussir l’épreuve théorique et l’épreuve pratique, sans exception liée à son parcours antérieur.

L’examen est organisé mensuellement par le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.

Les chauffeurs déjà titulaires d’une carte professionnelle ne sont pas concernés : ils la conservent, sous réserve de suivre leur formation continue obligatoire tous les cinq ans.

Pourquoi cette réforme

L’exécutif justifie ce changement par la volonté de garantir un socle de connaissances homogène à tous les chauffeurs, notamment sur la réglementation du transport de personnes et la sécurité routière. Un autre motif, moins mis en avant mais confirmé par plusieurs professionnels du secteur, tient à la multiplication de tentatives de fraude observées ces dernières années autour de la voie d’équivalence, certains dossiers d’expérience professionnelle s’étant révélés difficiles à vérifier. En fermant cette porte, l’État entend uniformiser l’accès à la profession et renforcer son contrôle en amont, plutôt que de multiplier les vérifications a posteriori. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de professionnalisation du secteur des VTC, engagé depuis plusieurs années dans plusieurs grandes agglomérations.

Une mesure transitoire pour les dossiers en cours

Le décret n’est pas rétroactif. Si un dossier de demande par équivalence d’expérience a été déposé et enregistré comme complet en préfecture avant le 12 août 2026, il continue d’être instruit selon les anciennes règles. En revanche, toute nouvelle demande déposée à partir de cette date devra obligatoirement passer par l’examen. Cette période de bascule vise à éviter de pénaliser les candidats déjà engagés dans une démarche administrative longue, tout en fermant rapidement la voie pour l’avenir.

Pour les personnes qui envisagent une reconversion professionnelle vers ce secteur d’activité, la nouvelle contrainte implique une préparation plus formelle, comparable à celle exigée pour d’autres métiers réglementés du droit des transports. Plusieurs organismes de formation proposent déjà des sessions dédiées à la préparation des deux épreuves.

Questions fréquentes

Je conduis déjà en tant que VTC : dois-je repasser l’examen ?

Non. Les chauffeurs déjà titulaires d’une carte professionnelle conservent leurs droits acquis. Seule la formation continue obligatoire, à renouveler tous les cinq ans, reste exigée.

Mon dossier par équivalence était en cours avant le 12 août 2026, que se passe-t-il ?

S’il avait été déposé complet en préfecture avant cette date, il continue d’être traité selon les anciennes règles, sans obligation de passer l’examen.

Où et à quelle fréquence peut-on passer l’examen VTC désormais ?

L’épreuve théorique et pratique est organisée chaque mois par le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, réparties sur l’ensemble du territoire.

Sources

L’Automobiliste — VTC : Paris ferme la voie de l’équivalence et impose l’examen à tous

Econostrum — Pour être chauffeur VTC en France, il faut désormais passer un examen

CNEWS — VTC : ce qui va changer pour les futurs chauffeurs

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale