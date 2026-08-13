Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez officialisent leur mariage au Portugal

Après près d’une décennie de vie commune, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez se sont mariés . La cérémonie civile, discrète et intime, s’est déroulée le 11 août à Cascais, une station balnéaire portugaise proche de Lisbonne, entourée des cinq enfants du couple. L’annonce a été confirmée sur les réseaux sociaux par les deux principaux intéressés, mettant fin à des années de spéculation sur la date de leurs noces.

Le couple s’était fiancé un an jour pour jour avant le mariage, le 11 août 2025, lorsque Georgina Rodríguez avait dévoilé une bague ornée d’un diamant taille ovale de grande dimension. Ensemble depuis 2016, année de leur rencontre à Madrid, l’attaquant portugais et le mannequin espagnol formaient déjà l’un des couples les plus suivis du sport et du monde des célébrités bien avant d’officialiser leur union.

Une cérémonie volontairement discrète

Contrairement à l’image publique très exposée du couple, la cérémonie a été qualifiée de moment privé et intime par leur entourage. Aucune image de la cérémonie elle-même n’a filtré : seule une photographie des alliances, accompagnée de la légende « C❤️G », a été publiée sur Instagram pour confirmer l’événement. Ce choix tranche avec les mariages fastueux souvent associés aux grandes fortunes du sport et du spectacle, et a été salué par plusieurs observateurs comme un signe de sobriété assumée.

Les enfants du couple — issus à la fois de la relation entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez et des enfants nés de précédentes relations du footballeur — étaient présents lors de la cérémonie, selon les informations relayées par la presse internationale. Aucun détail n’a été communiqué sur une éventuelle réception ultérieure ou un second événement plus large, ce qui alimente déjà les spéculations dans la presse people sur une possible célébration à venir avec la famille élargie et les proches du sportif.

Une histoire commune vieille de dix ans

Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo s’étaient rencontrés en 2016 dans une boutique de luxe à Madrid, alors que le joueur évoluait au Real Madrid. Depuis, elle l’a suivi dans plusieurs de ses étapes sportives et est devenue une figure médiatique à part entière, développant sa propre carrière dans la mode et le divertissement, notamment via une série documentaire à succès. Ce mariage vient ainsi couronner une relation suivie de très près par les médias du monde entier depuis près d’une décennie.

Cérémonie civile le 11 août à Cascais, au Portugal

Fiançailles annoncées exactement un an plus tôt, le 11 août 2025

Couple formé depuis 2016, soit environ dix ans de relation

Cinq enfants présents lors de la cérémonie

Confirmation officielle via une publication commune sur Instagram

Au-delà de l’anecdote sentimentale, cette union illustre la manière dont les grandes figures du sport mondial gèrent aujourd’hui leur exposition médiatique : une communication maîtrisée, un contenu limité mais soigneusement choisi, et une vie privée qui reste malgré tout scrutée dans la actualité internationale. Le sujet a d’ailleurs rapidement dépassé les frontières du sport pour s’installer dans les colonnes consacrées à la culture et au divertissement, preuve de la popularité transversale du couple.

Pourquoi cette union fait autant parler

Cristiano Ronaldo reste l’un des sportifs les plus suivis au monde sur les réseaux sociaux, un statut qui explique l’ampleur de la couverture médiatique internationale de son mariage, de la presse sportive anglo-saxonne à la presse people hispanophone. Georgina Rodríguez, de son côté, s’est imposée ces dernières années comme une entrepreneuse et une créatrice de contenu à part entière, ce qui explique que la nouvelle ait été reprise aussi bien dans les pages sport que dans les rubriques people de nombreux médias à travers le monde.

Questions fréquentes

Quand le mariage de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez a-t-il eu lieu ?

La cérémonie civile s’est tenue le 11 août à Cascais, au Portugal, exactement un an après l’annonce de leurs fiançailles.

Le mariage a-t-il été rendu public par une célébration officielle ?

Non, il s’agissait d’une cérémonie décrite comme privée et intime, réunissant uniquement le couple et leurs cinq enfants ; aucune photo de la cérémonie n’a été diffusée, seule une image des alliances a été publiée.

Depuis combien de temps Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez sont-ils en couple ?

Le couple s’est rencontré en 2016 à Madrid et formait donc une relation d’environ dix ans au moment du mariage, ponctuée par des fiançailles annoncées en août 2025.

Sources

ESPN —

CNN —

Hola.com

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