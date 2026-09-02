Le prince Philippos de Grèce et la princesse Nina accueillent leur premier enfant

La famille royale grecque en exil vient d’accueillir un nouveau membre. Le prince Philippos de Grèce , plus jeune fils de l’ex-roi Constantin II, et son épouse la princesse Nina , née Flohr, ont annoncé le 1er septembre être devenus parents d’un petit garçon. L’enfant, prénommé Kimon Thomas Konstantinos , est né le 27 juillet grâce à une mère porteuse aux États-Unis — une précision que le couple a choisi d’assumer publiquement, sans détour.

Un fils né grâce à une mère porteuse

Dans leur message, Philippos et Nina ont tenu à remercier chaleureusement la mère porteuse et sa famille, saluant leur rôle dans l’arrivée de leur fils. Le couple, marié depuis 2021, n’avait jusque-là jamais évoqué publiquement un projet de parentalité, et n’avait pas annoncé de grossesse en cours — ce qui rend l’annonce d’autant plus inattendue pour les observateurs de la monarchie grecque.

Un prénom qui unit deux lignées

Le choix du prénom n’est pas anodin. Thomas rend hommage à Thomas Flohr, le père de la princesse Nina et fondateur de la compagnie d’aviation d’affaires VistaJet, tandis que Konstantinos honore la mémoire de Constantin II, le dernier roi de Grèce, grand-père paternel de l’enfant, mort en 2023. Le petit Kimon relie ainsi symboliquement deux héritages très différents : celui d’une monarchie hellénique déchue depuis 1973, et celui d’une dynastie entrepreneuriale suisse tournée vers l’aviation d’affaires.

Naissance : 27 juillet, aux États-Unis

Annonce publique : 1er septembre, soit environ un mois plus tard

Mode de conception : gestation pour autrui, assumée publiquement par le couple

Prénom complet : Kimon Thomas Konstantinos

Une annonce discrète, un mois après la naissance

Le délai entre la naissance et sa révélation publique traduit une volonté du couple de vivre les premières semaines de vie de leur fils à l’abri des projecteurs, avant de partager la nouvelle à leurs propres conditions. Cette manière de procéder tranche avec la pression médiatique que subissent d’autres maisons royales européennes dès l’annonce d’une grossesse, et rappelle qu’à l’image de la princesse Sofia de Suède, certains membres de familles royales choisissent aujourd’hui de communiquer sur leurs propres termes plutôt que de subir le calendrier médiatique.

La gestation pour autrui, de plus en plus assumée par les familles royales

En optant pour la transparence sur le recours à une mère porteuse, Philippos et Nina s’inscrivent dans une évolution plus large : de plus en plus de personnalités publiques choisissent de documenter ouvertement leur parcours vers la parentalité, qu’il s’agisse d’un mariage largement médiatisé comme celui de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ou, ici, d’une naissance par GPA revendiquée sans ambiguïté. Un contraste net avec les usages plus feutrés qui prévalaient encore récemment dans les cours royales européennes.

Sur le plan strictement administratif, une telle naissance suivrait en France un parcours très différent : la loi impose que toute naissance soit déclarée à l’état civil dans les cinq jours, un cadre strict qui contraste avec le mois de silence observé ici par le couple grec, resté aux États-Unis au moment de l’annonce.

Questions fréquentes

Qui sont le prince Philippos et la princesse Nina de Grèce ?

Philippos est le plus jeune fils de l’ex-roi Constantin II et de la reine Anne-Marie de Grèce. Il a épousé en 2021 Nina Flohr, femme d’affaires suisse-américaine, fille du fondateur de VistaJet Thomas Flohr.

Quand et où est né leur fils ?

Le petit Kimon Thomas Konstantinos est né le 27 juillet aux États-Unis, par l’intermédiaire d’une mère porteuse. La naissance n’a été rendue publique que le 1er septembre.

Pourquoi le prénom de l’enfant comporte-t-il deux hommages ?

Le prénom Thomas honore le père de la princesse Nina, tandis que Konstantinos rend hommage à Constantin II, le grand-père paternel de l’enfant et dernier roi de Grèce, décédé en 2023.

Sources

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale