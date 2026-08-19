Bob Iger devient le premier dirigeant d’entreprise nommé Disney Legend

Le 16 août 2026, au Honda Center d’Anaheim, en Californie, Bob Iger est devenu le premier dirigeant d’entreprise jamais élevé au rang de Disney Legend . L’ancien PDG de The Walt Disney Company, qui a quitté ses fonctions en mars 2026 après plus de deux décennies à la tête du groupe, a reçu cette distinction lors de la cérémonie organisée dans le cadre de D23 : The Ultimate Disney Fan Event , le grand rendez-vous biennal des fans de la marque aux grandes oreilles.

Une cérémonie qui a réuni le gratin d’Hollywood

Animée par Ryan Seacrest, la soirée a vu se succéder à la tribune plusieurs figures marquantes de l’histoire récente de Disney pour rendre hommage à Bob Iger. L’actuel PDG du groupe, Josh D’Amaro , a ouvert le bal en le qualifiant de « l’un des dirigeants d’entreprise les plus déterminants de notre époque ». Robert Downey Jr., Diane Sawyer, Harrison Ford, Ellen Pompeo et le commentateur sportif Al Michaels ont ensuite pris la parole tour à tour pour partager des anecdotes personnelles sur son influence. L’actrice Ellen Pompeo a notamment résumé l’hommage en évoquant « une intégrité et une bienveillance qui resteront à jamais son héritage ».

Dans son discours de remerciement, Bob Iger est revenu sur la responsabilité qui incombe à un dirigeant de grand groupe culturel, rappelant que le véritable rôle d’un exécutif consiste avant tout à soutenir les équipes créatives qui font vivre l’entreprise.

« Disney Legend » : une distinction qui change de nature

Créé en 1987, le titre de Disney Legend a longtemps été réservé aux artistes, réalisateurs, animateurs, acteurs ou musiciens ayant marqué l’histoire du studio — de Fred MacMurray à Julie Andrews en passant par les animateurs historiques des studios. En consacrant pour la première fois un dirigeant d’entreprise, Disney élargit la portée symbolique de cette distinction, reconnaissant qu’un parcours de gestionnaire peut, lui aussi, avoir façonné durablement l’identité créative du groupe. Sous la direction de Bob Iger, Disney a notamment racheté Pixar, Marvel, Lucasfilm et une partie des studios 21st Century Fox, des opérations qui ont redessiné le paysage du divertissement mondial.

Onze nouvelles personnalités distinguées en 2026

Bob Iger ne fut pas le seul honoré ce soir-là : la promotion 2026 des Disney Legends compte onze personnalités au total, parmi lesquelles les actrices Anne Hathaway et Ellen Pompeo elle-même, l’acteur Dwayne Johnson , le compositeur Lin-Manuel Miranda , ainsi que le trio de musiciens Jonas Brothers . S’y ajoutent des figures moins médiatiques mais tout aussi centrales dans la fabrique Disney, comme le producteur Jerry Bruckheimer ou l’animateur Eric Goldberg, dont le travail a façonné plusieurs longs-métrages d’animation emblématiques du studio.

Cette cérémonie s’inscrit dans le programme plus large de D23 2026, qui s’est tenu du 14 au 16 août au centre de convention d’Anaheim et a également été l’occasion pour Disney d’annoncer plusieurs projets de films et d’attractions à venir dans ses parcs.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que le titre de Disney Legend ?

Créée en 1987, cette distinction honorifique récompense les personnalités ayant marqué durablement l’histoire et la culture de The Walt Disney Company, traditionnellement des artistes, acteurs ou créateurs.

Pourquoi la nomination de Bob Iger est-elle inédite ?

Bob Iger est présenté comme le premier dirigeant d’entreprise à recevoir ce titre, jusqu’ici réservé à des profils créatifs, en reconnaissance de ses décisions stratégiques à la tête du groupe.

Qui d’autre a été nommé Disney Legend en 2026 ?

Dix autres personnalités ont été distinguées la même soirée, parmi lesquelles Anne Hathaway, Dwayne Johnson, Lin-Manuel Miranda et les Jonas Brothers.

Cette reconnaissance intervient alors que le monde du cinéma et de la culture suit de près la succession à la tête de Disney, un groupe dont les choix stratégiques pèsent aussi sur l’univers de l’entreprise et du divertissement mondial, terrain de jeu privilégié des amateurs de loisirs et de sorties culturelles.

Sources

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