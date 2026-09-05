Xavier Niel rachète 60 Millions de Consommateurs

La presse de consommation vit un tournant discret mais lourd de sens. 60 Millions de Consommateurs , le magazine public réputé pour son refus historique de toute publicité, va changer de mains. Le liquidateur chargé de dissoudre l’ Institut national de la consommation (INC), l’organisme public qui édite le titre, a retenu l’offre présentée par NJJ Médias , la holding de presse du milliardaire Xavier Niel . Une opération qui interroge sur l’avenir de l’indépendance éditoriale d’un titre jusqu’ici financé sans un euro d’annonceur.

Un magazine historique sans publicité

Fondé pour informer les consommateurs sans dépendre des marques qu’il évalue, 60 Millions de Consommateurs a construit sa crédibilité sur des tests indépendants et des enquêtes sur les pratiques commerciales, l’alimentation ou les arnaques téléphoniques. Ce modèle sans publicité, rare dans le paysage médiatique français, explique l’attachement de nombreux lecteurs au titre. L’institut a d’ailleurs régulièrement documenté les dérives du démarchage téléphonique abusif, un sujet emblématique de sa mission de protection du public.

Une liquidation qui interroge malgré des comptes redressés

La disparition de l’INC découle de la loi de finances 2026, qui a acté la fin de cet établissement public. Or, selon plusieurs relais spécialisés, l’institut avait justement retrouvé l’équilibre : un bénéfice de 236 000 euros en 2025, après un déficit de 719 000 euros l’année précédente. Cette embellie comptable, survenue juste avant la dissolution, a nourri les critiques de ceux qui dénoncent l’abandon d’une structure publique redevenue viable plutôt que sa réforme.

Trois candidatures, un choix qui pose question

Le processus de reprise a suscité trois offres : celle de NJJ Médias , celle de l’association Que Choisir Ensemble — proche de l’UFC-Que Choisir, l’autre grande organisation de défense des consommateurs — et une troisième candidature restée non identifiée publiquement. C’est finalement le projet de la holding de Xavier Niel qui a été retenu, en raison notamment de ses capacités numériques et de synergies évoquées avec d’autres titres de son portefeuille, dont le groupe Nice-Matin . L’offre prévoit la reprise de 29 salariés, correspondant à l’ensemble de la rédaction, mais une vingtaine de postes de fonctions support ne seraient pas maintenus.

Concentration et indépendance : les vrais enjeux

Cette opération relance le débat sur la concentration des médias entre quelques grandes fortunes, à l’heure où la France est déjà pointée du doigt pour son retard dans l’application du règlement européen sur la liberté des médias. Elle s’inscrit aussi dans un contexte économique difficile pour toute la presse écrite, confrontée à la mutation des habitudes de lecture numérique et à la concentration des abonnements payants. Les éditeurs redoutent par ailleurs que les résumés générés par intelligence artificielle sur les moteurs de recherche n’aggravent encore la perte de trafic et de revenus des rédactions, y compris celles de la presse de service comme 60 Millions de Consommateurs . Pour les défenseurs des consommateurs, la question centrale reste de savoir si le nouvel actionnaire privé saura préserver l’indépendance des enquêtes qui a fait la réputation du titre depuis sa création.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que l’Institut national de la consommation ?

L’INC était un établissement public chargé d’informer et de protéger les consommateurs, notamment via la publication du magazine 60 Millions de Consommateurs . Sa dissolution a été décidée dans le cadre de la loi de finances 2026.

Pourquoi 60 Millions de Consommateurs ne publiait-il pas de publicité ?

Le titre s’interdisait toute publicité afin de garantir l’objectivité de ses tests de produits et de ses enquêtes, évitant tout conflit d’intérêt avec les marques qu’il pouvait évaluer.

Que va devenir l’équipe du magazine après le rachat ?

L’offre retenue de NJJ Médias prévoit la reprise des 29 salariés de la rédaction, mais une vingtaine de postes de fonctions support de l’ancien institut ne seraient pas conservés dans la nouvelle structure.

Sources

The Media Leader,

Clubic,

Presse-citron

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale