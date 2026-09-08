Carte du monde : l’ONU adopte une résolution pour redonner à l’Afrique sa taille réelle

Le 4 septembre 2026, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution inédite : donner enfin à l’ Afrique sa taille réelle sur les cartes du monde utilisées dans l’éducation, les médias et les institutions. Portée par le Togo au nom de l’Union africaine, la résolution baptisée « Correct the Map » a recueilli 164 voix pour, une seule voix contre — celle des États-Unis — et six abstentions. Un score qui traduit un quasi-consensus international autour d’une distorsion cartographique vieille de 450 ans.

Pourquoi l’Afrique paraît si petite sur les cartes actuelles

La plupart des cartes scolaires et institutionnelles reposent encore sur la projection de Mercator , mise au point au XVIe siècle pour faciliter la navigation maritime. Son défaut : elle agrandit artificiellement les territoires situés aux hautes latitudes, au détriment des régions équatoriales. Résultat, le Groenland semble presque aussi grand que le continent africain sur un planisphère Mercator, alors qu’il lui est en réalité 14 fois inférieur en superficie . L’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie du Sud sont ainsi visuellement rétrécies depuis des générations de cartes.

Le contenu de la résolution « Correct the Map »

Le texte, soutenu par l’Union africaine et appuyé notamment par la France, invite les États membres, les organisations internationales et les établissements scolaires à privilégier la projection Equal Earth , qui respecte les proportions réelles des continents, plutôt que Mercator. La résolution n’est pas contraignante : elle relève d’une recommandation politique et symbolique, sans obligation légale pour les États. Elle marque néanmoins un tournant après plusieurs années de campagne portée par des géographes et par l’Union africaine, qui dénonçait une distorsion aux racines coloniales toujours présente dans les manuels et les outils numériques.

Un vote presque unanime, mais pas sans friction

Sur les 193 États membres, seuls les États-Unis ont voté contre le texte. Six pays se sont abstenus : la Serbie, l’Estonie, la Géorgie, la Lituanie, la Moldavie et l’Ukraine. Ce type de résolution symbolique à l’Assemblée générale n’est pas isolé : l’ONU a par exemple porté récemment d’autres textes à vocation internationale, comme la conférence COP17 sur la désertification ouverte en Mongolie, ou encore la mobilisation autour de l’urgence sanitaire liée à Ebola en RD Congo, qui montrent la capacité de l’organisation à fédérer largement autour d’enjeux africains.

Des conséquences concrètes, mais progressives

Dans l’immédiat, la résolution ne change rien aux cartes déjà imprimées ou aux applications existantes. Mais elle pose un cadre de référence que plusieurs éditeurs scolaires et agences cartographiques ont dit vouloir suivre dans les prochaines années. Ce basculement s’inscrit dans une dynamique plus large de coopérations internationales à dominante africaine ou multilatérale, à l’image des Accords Artemis, qui ont récemment accueilli un 71e pays signataire.

Vote du 4 septembre 2026 : 164 voix pour, 1 contre, 6 abstentions

Projection recommandée : Equal Earth , en remplacement de Mercator

, en remplacement de Mercator Superficie réelle de l’Afrique : environ 30,3 millions de km², soit 14 fois le Groenland

Texte porté par le Togo et l’Union africaine, soutenu par la France

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Questions fréquentes

Qu’est-ce que la projection de Mercator ?

C’est une méthode de représentation cartographique mise au point au XVIe siècle pour la navigation maritime. Elle conserve les angles mais déforme fortement les surfaces, en agrandissant les régions proches des pôles au détriment des zones équatoriales comme l’Afrique.

Qu’est-ce que la projection Equal Earth ?

C’est une projection cartographique plus récente qui respecte les proportions réelles des surfaces continentales. Elle donne une image plus fidèle de la taille réelle de l’Afrique, de l’Amérique latine et de l’Asie du Sud par rapport aux régions situées aux hautes latitudes.

La résolution de l’ONU oblige-t-elle à changer les cartes ?

Non. Il s’agit d’une résolution symbolique et incitative, sans caractère contraignant. Elle invite les États, les institutions et les établissements scolaires à privilégier une représentation plus fidèle, sans imposer de calendrier ni de sanction.

Sources

Al Jazeera —

ONU Info —

RTS

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