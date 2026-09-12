Festival de Deauville : Roschdy Zem préside un jury de stars

La station balnéaire normande referme ce 12 septembre les portes de sa 52e édition. Le Festival de Deauville tire sa révérence avec une cérémonie de clôture inédite, où le septième art croise la scène musicale au sommet du jury. Depuis le 4 septembre, treize longs métrages venus du cinéma indépendant américain se sont disputé les faveurs d’un aréopage présidé par le comédien et réalisateur Roschdy Zem, un rendez-vous suivi de près par toute la profession, comme le sont chaque année les grands moments de notre rubrique People.

Un jury inédit emmené par Roschdy Zem

Après avoir signé plusieurs films en tant que réalisateur, Roschdy Zem occupe cette année le fauteuil de président du jury principal. Il est entouré d’un casting resserré mais éclectique : les actrices Camille Chamoux, Cécile de France et Laura Smet, les acteurs Simon Abkarian et Raphaël Personnaz, ainsi que les cinéastes Euzhan Palcy et Lola Quivoron, et l’écrivain Mohamed Mbougar Sarr. Cette diversité de profils, comédiens, réalisatrices, romancier, dessine un jury où le regard littéraire pèse autant que le regard technique sur les treize films en lice.

Lio, une présidence singulière pour la relève

Fait suffisamment rare pour être souligné : le jury Révélation, chargé de repérer les talents émergents du cinéma indépendant américain, n’est pas présidé par une personnalité du cinéma mais par la chanteuse et actrice Lio . Elle y côtoie les actrices Noée Abita, Marion Barbeau et Manon Clavel, ainsi que l’acteur Sayyid El Alami. Ce passage de témoin à une figure venue de la musique confirme une tendance déjà à l’œuvre sur d’autres rendez-vous de la rentrée : cet été encore, la razzia de la jeune génération sur les tapis rouges de la Mostra de Venise avait illustré ce renouvellement des visages primés.

Le Prix d’Ornano-Valenti déjà décerné

Toutes les récompenses ne seront pas dévoilées ce soir. Le Prix d’Ornano-Valenti , qui distingue chaque année un premier film francophone présenté hors compétition officielle, a déjà été attribué à La Gradiva, réalisé par Marine Atlan. Une manière, pour le festival, d’étaler ses annonces sur plusieurs jours plutôt que de tout concentrer sur la seule soirée de clôture. Ce choix rappelle d’autres distinctions remises en amont d’une cérémonie principale, à l’image de l’hommage reçu par Virginie Efira au Festival de Locarno quelques semaines plus tôt.

Un festival né en 1975, fidèle au cinéma indépendant

Fondé en 1975, le Festival du cinéma américain de Deauville s’est imposé au fil des décennies comme l’un des rendez-vous européens les plus suivis pour découvrir en avant-première le cinéma indépendant venu des États-Unis, loin des superproductions qui occupent habituellement le haut de l’affiche. Cette 52e édition ne déroge pas à la règle, avec une sélection resserrée autour de premiers ou deuxièmes films portés par une nouvelle génération de cinéastes américains.

Treize films indépendants pour clore l’été

Reste, ce soir, l’annonce du Grand Prix, du Prix du Jury, du Prix de la Révélation, du Prix de la Critique et du Prix Canal+, qui viendront couronner une sélection resserrée à treize titres parmi lesquels Club Kid, Company, Mouse ou encore The Liberation of Rita Cooper. Ce format compact, loin des mastodontes hollywoodiens, confirme la ligne éditoriale du festival normand : donner une vitrine française au cinéma indépendant américain, hors des logiques de studio qui dominent habituellement l’actualité Médias outre-Atlantique.

52 e édition, du 4 au 13 septembre 2026

édition, du 4 au 13 septembre 2026 13 films en compétition officielle

Jury présidé par Roschdy Zem, jury Révélation présidé par Lio

Prix d’Ornano-Valenti déjà attribué à La Gradiva (Marine Atlan)

Au-delà du cinéma, Deauville confirme le poids grandissant des distinctions professionnelles dans l’agenda des personnalités publiques, un mouvement que l’on retrouve jusque dans l’industrie américaine du divertissement, où les hommages aux figures du secteur se multiplient. Un rayonnement qui dépasse les frontières et s’observe aussi dans notre rubrique International.

Questions fréquentes

Quand se termine le Festival de Deauville 2026 ?

La 52e édition s’est ouverte le 4 septembre et se referme le 13 septembre 2026, la cérémonie de remise des prix ayant lieu le 12 septembre.

Qui préside le jury du Festival de Deauville 2026 ?

Le comédien et réalisateur Roschdy Zem préside le jury principal, entouré notamment de Cécile de France, Laura Smet et Simon Abkarian. Le jury Révélation est présidé par la chanteuse et actrice Lio.

Quel film a reçu le Prix d’Ornano-Valenti 2026 ?

La Gradiva, réalisé par Marine Atlan, a reçu cette distinction remise chaque année à un premier film francophone présenté en marge de la compétition officielle.

Sources

AlloCiné — JDS.fr — Oniva

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