JustWatch lance sa propre chaîne de streaming gratuite, financée par la publicité

Face à la multiplication des abonnements payants, un nouvel acteur mise sur la gratuité pour séduire les foyers français lassés de cumuler les factures. JustWatch , le comparateur utilisé chaque mois par des dizaines de millions d’internautes pour savoir où regarder un film ou une série, s’apprête à devenir lui-même un diffuseur avec le lancement de JustWatch TV .

Un service intégré, sans compte à créer

Annoncé à la mi-septembre, ce nouveau service doit ouvrir en octobre dans une douzaine de pays, dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, le Canada et l’Australie. Sa particularité : il ne s’agit pas d’une application séparée. JustWatch TV s’intègre directement au site et à l’application déjà utilisés par les internautes pour comparer les offres, sans création d’un nouveau compte. Un utilisateur qui cherchait jusqu’ici où regarder un titre pourra désormais le visionner sans quitter la page.

Le modèle économique repose sur trois piliers :

l’accès gratuit financé par la publicité (AVOD), pour la majorité du catalogue ;

(AVOD), pour la majorité du catalogue ; la location à la demande (TVOD) pour certains titres ;

une formule d’abonnement sans publicité, dont le tarif n’a pas encore été communiqué.

Un catalogue encore modeste, mais des partenaires connus

La version bêta, déjà active sur le site français de JustWatch, propose environ 240 films et séries. On y trouve pour l’instant surtout des œuvres tombées dans le domaine public (Nosferatu, Rebecca, Le Kid) et des productions indépendantes. JustWatch a toutefois annoncé des partenariats avec plusieurs studios et distributeurs, parmi lesquels Paramount, New Regency, Fremantle, Bleecker Street et Vortex Media, laissant entrevoir un catalogue appelé à s’étoffer rapidement après le lancement.

Pourquoi ce lancement tombe à point nommé

L’arrivée de JustWatch TV s’inscrit dans un climat où la lassitude des abonnés face à l'empilement des offres devient un sujet central pour l’industrie du streaming, comme le montre notre article sur le regroupement des abonnements par les foyers français. En misant sur la gratuité plutôt que sur un énième abonnement, JustWatch cherche à se positionner comme une alternative plutôt qu’un concurrent frontal de Netflix ou Disney+.

Reste que ce pari repose sur la publicité, un modèle en pleine expansion sur l’ensemble du secteur : même les plateformes historiquement payantes multiplient désormais les offres avec spots publicitaires, une tendance détaillée dans notre enquête sur la multiplication des publicités, y compris sur les offres payantes. JustWatch mise sur son socle de plus de 50 millions d’utilisateurs mensuels et sa présence dans 140 pays pour convaincre les annonceurs dès le lancement.

Cette stratégie de diversification n’est pas propre au streaming vidéo : d’autres secteurs de la consommation de contenus en ligne, comme la presse numérique, cherchent eux aussi à limiter la dispersion des abonnements des internautes pour fidéliser leur audience.

Ce qui change concrètement pour les internautes

Pas de nouvelle inscription : l’accès se fait via le compte JustWatch existant.

Un catalogue gratuit, mais encore limité en quantité de nouveautés récentes.

Une option payante sans publicité annoncée, sans tarif ni date précise pour l’instant.

Un lancement progressif, pays par pays, à partir d’octobre.

Questions fréquentes

JustWatch TV est-il vraiment gratuit ?

Oui, l’essentiel du catalogue sera accessible gratuitement, financé par la publicité. Une formule sans publicité sera aussi proposée, mais son prix n’a pas encore été dévoilé.

Faut-il créer un nouveau compte pour l’utiliser ?

Non. Le service s’intègre directement à l’application et au site JustWatch déjà utilisés pour comparer les offres de streaming, sans inscription supplémentaire.

Quand JustWatch TV sera-t-il disponible en France ?

Le lancement est annoncé pour octobre, une version bêta d’environ 240 titres étant déjà accessible sur le site français de JustWatch.

Sources

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale