Technologies émergentes : ce que prépare le Forum économique mondial pour l’énergie, la santé et l’industrie

Après des années dominées par l’intelligence artificielle logicielle, la course à l’innovation change de terrain. Le Forum économique mondial , en partenariat avec l’éditeur scientifique Frontiers, vient de publier la 14e édition de son rapport sur les technologies émergentes les plus prometteuses des prochaines années — et le constat est net : huit des dix technologies retenues agissent désormais directement sur des systèmes physiques, et non plus seulement sur des écrans.

Un pivot du logiciel vers l’infrastructure

Le rapport, présenté cette semaine à New York en marge des Sustainable Development Impact Meetings du Forum économique mondial, souligne un basculement stratégique majeur. Selon ses auteurs, l’avantage concurrentiel ne se joue plus seulement dans le code, mais dans la capacité à contrôler l’infrastructure, les matériaux et les processus biologiques. Autrement dit, l’innovation quitte progressivement les seuls data centers pour investir les usines, les hôpitaux et les réseaux électriques.

Dix technologies, trois grands chantiers

La liste 2026 couvre l’énergie, la santé et la sécurité numérique. Parmi les dix technologies retenues :

Everything-to-grid : les batteries des véhicules électriques et des bâtiments restituent leur énergie au réseau électrique à la demande, en flux bidirectionnel

: les batteries des véhicules électriques et des bâtiments restituent leur énergie au réseau électrique à la demande, en flux bidirectionnel Extraction directe de lithium : des procédés capables d’extraire du lithium de qualité batterie en quelques heures, contre plusieurs mois pour les bassins d’évaporation classiques

: des procédés capables d’extraire du lithium de qualité batterie en quelques heures, contre plusieurs mois pour les bassins d’évaporation classiques Destruction des PFAS : des méthodes pour décomposer ces « polluants éternels » en substances inoffensives dans l’eau potable

: des méthodes pour décomposer ces « polluants éternels » en substances inoffensives dans l’eau potable Vaccins anticancéreux personnalisés à ARN messager, qui entraînent le système immunitaire à cibler les cellules cancéreuses spécifiques d’un patient

à ARN messager, qui entraînent le système immunitaire à cibler les cellules cancéreuses spécifiques d’un patient Cryptographie post-quantique (« lattice-based »), conçue pour résister aux futurs ordinateurs quantiques

S’y ajoutent des matériaux de refroidissement passif pour les bâtiments, la fermentation de précision pour produire aliments et médicaments à partir de micro-organismes, la livraison de médicaments par exosomes, la simulation quantique appliquée à la découverte de nouveaux traitements, et les « world models », des systèmes d’IA capables d’apprendre le comportement du monde physique pour anticiper des scénarios complexes.

Pourquoi ce virage compte, au-delà des laboratoires

Ce type de rapprochement entre science et politiques de développement durable n’est pas isolé : les grandes organisations internationales multiplient les initiatives pour orienter la recherche vers des applications concrètes, qu’il s’agisse d’énergie propre ou de santé publique. Sur le terrain de l’énergie en particulier, les technologies comme l’everything-to-grid ou l’extraction accélérée du lithium arrivent alors que la question de l’approvisionnement reste sensible pour de nombreux foyers, un enjeu déjà documenté du côté des fournisseurs d’énergie alternatifs face à la hausse des prix.

La dimension géopolitique n’est pas absente non plus : la maîtrise de ces technologies physiques — énergie, matériaux, biotechnologies — s’inscrit dans une compétition internationale plus large, dont on retrouve des échos dans les efforts de souveraineté spatiale européenne face aux États-Unis et à la Chine.

Ce qu’il faut en retenir

Pour le grand public, ces technologies ne resteront pas longtemps cantonnées aux rapports d’experts : cryptographie post-quantique dans les futurs objets connectés, batteries de voiture qui alimentent la maison, traitements anticancéreux plus ciblés. Le rapport insiste sur un horizon de trois à cinq ans avant un impact tangible sur l’économie et la société, un délai court à l’échelle de l’innovation scientifique.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que le rapport « Top 10 Emerging Technologies » du Forum économique mondial ?

C’est un rapport annuel, coproduit avec l’éditeur scientifique Frontiers, qui identifie chaque année dix technologies jugées susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’économie et la société dans les trois à cinq prochaines années.

Pourquoi le rapport parle-t-il d’un « pivot » vers les systèmes physiques ?

Parce que huit des dix technologies retenues en 2026 agissent directement sur l’énergie, les matériaux ou les processus biologiques, alors que les éditions précédentes étaient davantage centrées sur l’intelligence artificielle logicielle.

Ces technologies concernent-elles uniquement les entreprises et les laboratoires ?

Non : plusieurs d’entre elles, comme l’échange bidirectionnel d’énergie entre véhicules électriques et réseau, ou les vaccins personnalisés contre le cancer, ont vocation à toucher directement les particuliers dans les prochaines années.

Sources

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale