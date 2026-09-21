TouchCric nouvelle adresse Septembre 2026

Adresse TouchCric vérifiée le 21 septembre 2026

TouchCric attire les passionnés de cricket qui souhaitent suivre les matchs internationaux en direct sans passer par les grandes chaînes payantes. Comme beaucoup de sites de streaming sportif gratuits, TouchCric change régulièrement d’adresse, ce qui perturbe ses habitués.

Pourquoi TouchCric change-t-il si souvent d’adresse ?

Les plateformes de streaming en direct de matchs de cricket comme TouchCric évoluent dans un environnement légal instable. Elles sont régulièrement visées par des procédures menées par les ayants droit, qui obtiennent la suspension du nom de domaine ou son déréférencement auprès des principaux moteurs de recherche. Face à cette pression, les administrateurs de ces sites relancent périodiquement leur activité sous une nouvelle adresse, avec la même interface et le même catalogue.

Ce mécanisme de rotation permet au service de rester joignable, mais il déroute les utilisateurs qui doivent chercher chaque fois où se trouve la nouvelle porte d’entrée. C’est aussi une source de confusion, car des sites imitateurs se glissent régulièrement dans les résultats de recherche.

Le rôle de l’ARCOM dans les blocages

Depuis la fusion du CSA et de la Hadopi en 2022, l’ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) est l’organisme français chargé, entre autres missions, de faire bloquer les sites reconnus comme portant massivement atteinte au droit d’auteur. L’autorité tient une liste publique des services concernés et transmet ses décisions aux fournisseurs d’accès à internet, qui doivent restreindre l’accès depuis leurs réseaux.

C’est dans ce cadre que les précédentes adresses de TouchCric ont été rendues inaccessibles depuis la plupart des connexions françaises. La démarche est purement administrative et vise à limiter la visibilité de ces services auprès du grand public.

Attention aux clones et sites imitateurs

Le principal risque, lorsqu’un site comme TouchCric change d’adresse, ne vient pas du site officiel lui-même, mais de la nébuleuse de clones qui apparaissent aussitôt. Ces copies reprennent le logo, la charte graphique et parfois même une partie du catalogue, mais elles insèrent :

des pop-ups publicitaires agressives qui redirigent vers des offres douteuses ;

de faux boutons de lecture qui déclenchent le téléchargement de fichiers exécutables ;

des extensions de navigateur malveillantes présentées comme obligatoires pour lire une vidéo ;

des fenêtres imitant une alerte officielle pour obtenir des coordonnées bancaires.

Distinguer un clone du service d’origine est parfois difficile. Le meilleur réflexe reste de se méfier de toute demande d’installation, de saisie d’identifiants ou de paiement, qui ne correspond jamais au fonctionnement des services gratuits d’origine.

Ma nouvelle adresse du site TouchCric le 21 septembre 2026 est : Accès rapide : CLIQUEZ-ICI pour voir l’adresse du site !! ➡️ Site récemment bloqué par l’ARCOM. Pour consulter les décisions officielles de blocage des sites de streaming, rendez-vous sur le site de l’ARCOM : https://www.arcom.fr/sites-plateformes

Quelles alternatives légales à TouchCric ?

Le paysage francophone de l’audiovisuel légal s’est nettement enrichi ces dernières années. Selon vos usages, plusieurs pistes coexistent :

Les plateformes SVOD à abonnement mensuel, avec catalogues très étendus de films et de séries ;

Les offres AVOD gratuites (financées par la publicité) proposées par plusieurs chaînes hertziennes ;

Les services de replay des chaînes du service public, en accès libre ;

Les médiathèques municipales, qui donnent souvent accès à des offres numériques (films, presse, musique) via la carte de bibliothèque.

Ces alternatives garantissent une image et un son de qualité, un catalogue à jour et l’absence de risque en matière de sécurité informatique. Le confort d’usage y est également nettement supérieur, sans la moindre publicité intrusive.

FAQ – TouchCric nouvelle adresse

Pourquoi l’ancienne adresse de TouchCric ne fonctionne-t-elle plus ?

L’ancienne adresse a le plus souvent été bloquée à la demande des ayants droit, dans le cadre d’une décision de l’ARCOM notifiée aux fournisseurs d’accès à internet français. C’est un blocage réseau, pas une fermeture technique du service.

Comment reconnaître la vraie nouvelle adresse de TouchCric ?

La nouvelle adresse reprend en général le même nom que la précédente, avec une extension différente. La prudence reste de mise face à toute demande d’installation ou de compte payant, qui n’a rien à voir avec le fonctionnement normal du service.

Existe-t-il un moyen légal d’accéder au même type de contenus ?

Oui, les catalogues des grandes plateformes légales, les services de replay des chaînes et les offres proposées par les médiathèques couvrent aujourd’hui la très grande majorité des besoins, avec un confort et une sécurité bien supérieurs.

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale