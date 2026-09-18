Coupe de France à la télévision : pourquoi France Télévisions pourrait tout arrêter

France Télévisions pourrait renoncer à diffuser la Coupe de France de football dès la prochaine saison. En cause : un vaste plan d’économies annoncé par la présidente du groupe, Delphine Ernotte Cunci, qui doit trouver 90 millions d’euros d’ici 2027. Les droits sportifs figurent parmi les premières lignes budgétaires visées.

Un plan d’économies qui touche directement le sport

Selon les annonces de la direction du groupe audiovisuel public, l’effort demandé pour 2027 représente environ 47 millions d’euros rien que sur le poste des droits sportifs. France Télévisions doit revoir l’ensemble de ses contrats de diffusion, et certaines compétitions ne seront pas reconduites à leur échéance. La Coupe de France, diffusée en clair sur les antennes du service public depuis des décennies, fait partie des dossiers les plus exposés.

Pourquoi la Coupe de France est dans le viseur

Le contrat actuel entre France Télévisions et la Fédération Française de Football (FFF) arrive à échéance, et les discussions pour un renouvellement s’annoncent compliquées. Contrairement à la Ligue 1 ou à la Ligue des champions, dont les droits se négocient à prix d’or entre chaînes payantes et plateformes de streaming, la Coupe de France reste associée à une diffusion gratuite. Mais ce modèle a un coût que le groupe public dit ne plus pouvoir assumer intégralement, dans un contexte de baisse continue de sa dotation publique.

Ce que cela changerait pour les téléspectateurs

Si France Télévisions se retire effectivement, plusieurs scénarios sont envisageables : reprise des droits par une chaîne privée, passage à une diffusion partiellement payante, ou encore une exposition réduite de la compétition dans les médias. Pour les amateurs de football amateur et des clubs régionaux, dont la Coupe de France constitue souvent la seule vitrine télévisée, la perte de ce rendez-vous gratuit serait un changement concret.

Un risque de disparition de la Coupe de France des grandes chaînes gratuites

Une renégociation générale des droits sportifs du service public à l’horizon 2027

Des arbitrages similaires déjà engagés sur d’autres postes de dépense, entre programmes et grille éditoriale

Ce mouvement s’inscrit dans une transformation plus large du paysage audiovisuel français, où les rédactions et les groupes historiques revoient leurs équilibres économiques, entre rapprochements capitalistiques dans la presse régionale et recomposition des audiences télévisées, illustrée notamment par les bons résultats d’audience de certaines chaînes concurrentes cet été.

Un secteur sous tension budgétaire

Au-delà du sport, c’est toute la trajectoire financière de l’audiovisuel public qui est questionnée. La baisse de la dotation de l’État, combinée à l’incertitude persistante sur la réforme de la gouvernance du secteur, pousse les dirigeants à arbitrer entre programmes, sport et investissement numérique. Ces choix interviennent alors que le public s’informe et se divertit de plus en plus via les plateformes numériques, ce qui pèse aussi sur les audiences linéaires traditionnelles. Le développement des usages numériques dans les médias interroge également le recours croissant à l’intelligence artificielle, comme le montre la nouvelle obligation de transparence qui encadre désormais les contenus générés automatiquement.

Rien n’est encore définitivement tranché : aucune décision officielle de rupture du contrat avec la FFF n’a été annoncée à ce stade, et des négociations restent en cours. Mais le signal envoyé par la direction de France Télévisions marque un tournant assumé dans la gestion des dépenses du service public.

Questions fréquentes

France Télévisions a-t-elle officiellement annoncé l’arrêt de la diffusion de la Coupe de France ?

Non, aucune décision définitive n’a été confirmée. La direction du groupe a indiqué que la compétition faisait partie des droits sportifs susceptibles de ne pas être reconduits, dans le cadre de son plan d’économies pour 2027.

Pourquoi France Télévisions doit-il réduire ses dépenses ?

Le groupe audiovisuel public doit économiser environ 90 millions d’euros en 2027, dans un contexte de baisse de sa dotation budgétaire et d’incertitude sur la réforme de l’audiovisuel public.

Qui pourrait reprendre les droits de la Coupe de France si France Télévisions se retire ?

Aucun repreneur n’est annoncé à ce jour. Une chaîne privée ou une plateforme pourrait théoriquement se positionner, mais cela impliquerait probablement une diffusion partiellement ou totalement payante.

Sources

France Info — Foot Mercato — VIPSG

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale