IA dans les rédactions : pourquoi la confiance reste l’enjeu numéro un des journalistes

En un an, l’usage de l’ intelligence artificielle dans les rédactions a bondi de façon spectaculaire. Selon le dernier rapport « État des médias » publié par Cision, une référence mondiale sur les pratiques journalistiques, 79 % des journalistes déclarent désormais utiliser des outils d’IA générative , contre 53 % un an plus tôt. Mais cette adoption rapide ne dit rien de la confiance que les professionnels de l’information accordent réellement à ces outils — et c’est bien là que se joue l’enjeu.

Une adoption qui s’accélère nettement

L’enquête, menée auprès de plus de 2 000 journalistes dans 19 pays et territoires pour sa 17e édition, confirme une bascule générationnelle dans les pratiques de la profession. En un an seulement, le taux d’usage de l’IA générative a progressé de 26 points, un rythme rarement observé pour un outil de travail dans le secteur des médias. Ce basculement touche aussi bien les grandes rédactions nationales que les titres régionaux, dans un contexte où la presse traditionnelle cherche déjà à se réinventer face à la baisse de ses recettes historiques, comme l’illustre le récent rachat de Sud Ouest par le groupe Rossel.

Des usages précis, une écriture encore tenue à distance

Contrairement à une idée reçue, l’IA ne rédige pas à la place des journalistes. Les usages restent ciblés et complémentaires :

Recherche d’idées de sujets, d’angles ou de titres : 48 % des journalistes

Tâches pratiques comme la transcription ou le résumé d’entretiens : 41 %

Recherche documentaire et vérification : 43 %

Rédaction proprement dite du texte final : seulement 27 %

Cette prudence s’explique en partie par la sensibilité du sujet de la transparence sur les contenus générés par IA , désormais encadrée par de nouvelles obligations réglementaires que nous détaillions récemment : un lecteur doit pouvoir savoir qu’un contenu a été produit ou assisté par une intelligence artificielle.

La confiance, un enjeu plus pressant que la technologie elle-même

Le rapport Cision montre que les préoccupations des journalistes ont changé de nature. Ce n’est plus l’IA en tant que telle qui inquiète le plus la profession, mais ses conséquences indirectes : 50 % des sondés citent l’exactitude de l’information et la lutte contre la désinformation comme premier défi, 49 % pointent le manque de moyens et de ressources, et 43 % s’inquiètent de l’impact plus large de l’IA sur le métier. Signe de cette méfiance persistante, 53 % des journalistes se disent opposés à recevoir des contenus déjà générés par IA de la part des services de communication, contre seulement 21 % qui s’en disent satisfaits. Cette défiance s’inscrit aussi dans un climat de tension autour des outils d’IA des grandes plateformes : la presse française a par exemple saisi l’Autorité de la concurrence au sujet des résumés IA affichés par Google, accusés de capter le trafic sans juste rétribution.

Un secteur déjà fragilisé par la mutation numérique

Cette accélération technologique intervient dans un contexte économique tendu : environ 11 000 postes ont disparu dans la presse écrite en quinze ans, dont près de 1 000 depuis décembre 2025. Dans le même temps, la lecture de la presse numérique progresse fortement, mais les abonnements restent concentrés sur un nombre restreint de titres, ce qui accentue la pression sur les rédactions les plus fragiles. L’IA apparaît ainsi à la fois comme un outil de productivité recherché et comme un facteur d’inquiétude supplémentaire pour une profession déjà en pleine recomposition.

Questions fréquentes

Tous les journalistes utilisent-ils l’IA de la même façon ?

Non. L’IA sert surtout à des tâches d’appui — recherche d’idées, transcription, vérification — plutôt qu’à la rédaction finale des articles, qui reste très majoritairement assurée par les journalistes eux-mêmes.

Pourquoi les journalistes se méfient-ils des contenus générés par IA venus des services de communication ?

Plus de la moitié d’entre eux jugent que ces contenus nuisent à la fiabilité de l’information ou à l’originalité du traitement journalistique, dans un contexte où la vérification des faits est déjà identifiée comme leur principale préoccupation professionnelle.

L’essor de l’IA est-il lié aux suppressions de postes dans la presse ?

Le rapport ne fait pas de lien de causalité direct : les suppressions de postes observées depuis quinze ans s’expliquent avant tout par la mutation économique du secteur, même si les contraintes de ressources restent l’une des principales préoccupations citées par les journalistes interrogés.

Sources

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale