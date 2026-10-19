Canal+ Sport+ : la plateforme gratuite qui ouvre le sport en direct sans abonnement

Depuis le 9 octobre 2026 , Canal+ propose une toute nouvelle offre baptisée Sport+ : un espace numérique gratuit, accessible à tous dans l’application Canal+, sans abonnement ni carte bancaire à renseigner. Alors que le marché du streaming enchaîne plutôt les lancements payants, ce choix du gratuit interroge sur l’évolution du modèle économique des plateformes sportives.

Neuf compétitions accessibles sans payer

Sport+ donne accès à neuf compétitions : la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Ligue Conférence, l’Arkema Première Ligue (le championnat de France de football féminin), la Formule 1, le MotoGP, le Top 14, la Pro D2 et la Premier League. Chaque jour, l’espace propose des images exclusives, des résumés, des formats courts verticaux pensés pour le mobile, ainsi qu’une sélection de rencontres accessibles gratuitement et les émissions emblématiques de la chaîne.

Multi-Live Sport+ : suivre plusieurs rencontres en direct simultanément

: suivre plusieurs rencontres en direct simultanément Un mode anti-spoil pour éviter de voir un résultat avant d’avoir regardé le match

pour éviter de voir un résultat avant d’avoir regardé le match Des contenus pensés mobile d’abord : shorts verticaux, résumés courts

Canal+ revendique être la seule plateforme du secteur à offrir gratuitement autant d’images exclusives sur ces compétitions. Un positionnement qui s’inscrit dans une tendance plus large : le marché français du streaming par abonnement, en forte croissance depuis plusieurs années, voit aussi apparaître des offres hybrides, financées par la publicité plutôt que par le seul abonnement.

Pourquoi ce choix du gratuit ?

Pour Canal+, Sport+ est avant tout une vitrine : capter un public qui ne paierait pas d’abonnement classique, créer une habitude de consultation quotidienne autour de l’actualité sportive, et pouvoir ensuite proposer la bascule vers une offre payante à qui veut voir l’intégralité des matchs. Une logique proche de celle déjà observée avec les offres groupées de streaming : les plateformes multiplient les points d’entrée gratuits ou à bas coût avant de proposer un abonnement complet.

Ce virage n’est pas isolé. Il s’inscrit dans un mouvement plus large de rapprochement entre diffuseurs historiques et plateformes numériques, à l’image de l’accord inédit entre Netflix et Disney, qui illustre à quel point les frontières entre chaînes traditionnelles et services de streaming s’effacent progressivement.

Ce que cela change pour les amateurs de sport

Concrètement, un internaute qui ouvre l’application Canal+ peut désormais suivre gratuitement une partie de l’actualité de ces neuf compétitions, sans création de compte payant ni engagement. Cela ne remplace pas un abonnement complet pour qui veut voir l’intégralité d’une saison, mais cela élargit nettement l’accès à des contenus jusqu’ici réservés aux seuls abonnés. Reste à voir si cette stratégie du gratuit convertira durablement de nouveaux abonnés, ou si elle restera une simple vitrine ponctuelle autour des grands rendez-vous sportifs.

Questions fréquentes

Faut-il un abonnement Canal+ pour utiliser Sport+ ?

Non. Sport+ est accessible gratuitement à tous, abonnés comme non-abonnés, directement depuis l’application Canal+.

Quelles compétitions sont disponibles sur Sport+ ?

Neuf compétitions : Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Conférence, Arkema Première Ligue, Formule 1, MotoGP, Top 14, Pro D2 et Premier League.

Peut-on voir tous les matchs en intégralité gratuitement ?

Sport+ propose des images exclusives, résumés, formats courts et une sélection de rencontres gratuites ; l’intégralité des matchs reste réservée aux offres payantes de Canal+.

Sources

Journal du Geek

Clubic

Univers Freebox

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