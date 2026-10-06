Netflix-Disney : l’accord inédit qui change le streaming

Un accord inédit vient bousculer les habitudes du streaming vidéo : depuis le 4 octobre 2026, Netflix propose à ses abonnés français une sélection de films et séries venus du catalogue Disney. Percy Jackson et les Olympiens et les cinq films de L’Âge de glace ont fait leur apparition sur la plateforme, sans que Disney+ ne perde l’exclusivité de ces titres sur son propre service.

Un accord de licence non exclusif entre deux rivaux

Netflix et Disney comptent parmi les plus farouches concurrents dans la course aux abonnés du streaming. Leur accord, qualifié de non exclusif , autorise malgré tout la diffusion croisée d’un mélange de titres de catalogue et de séries plus récentes. Concrètement, les programmes concernés restent disponibles sur Disney+ et Hulu, tout en circulant désormais aussi chez le leader du secteur.

L’opération ne se limite pas à Percy Jackson. Plusieurs productions du studio 20th Television rejoignent elles aussi Netflix : la série Will Trent y arrivera avec ses quatre premières saisons dès le 3 novembre, avant une cinquième saison attendue début 2027 sur Disney+. Deux films d’animation Pixar, Soul et Elio, doivent également faire une apparition temporaire sur Netflix au début de l’année 2027.

Pourquoi ce rapprochement surprend

Depuis le lancement de Disney+ en 2019, les deux groupes avaient fait le choix inverse : retirer leurs contenus respectifs des plateformes concurrentes pour alimenter leurs propres catalogues. Ce nouvel accord marque donc un changement de stratégie, dans un marché du streaming où la multiplication des abonnements pousse certains éditeurs à chercher de nouveaux relais de revenus par la licence de contenus plutôt que par la seule exclusivité.

Pour les deux saisons déjà disponibles de Percy Jackson, la fenêtre promotionnelle sur Netflix doit durer trois mois , avant que la saison 3 ne soit diffusée en exclusivité sur Disney+ à partir du 20 novembre. Une façon, pour Disney, de profiter de l’audience de Netflix pour faire connaître une série avant son grand retour sur sa propre plateforme — et pour Netflix, d’enrichir son catalogue sans attendre une production originale.

Ce que ça change pour les abonnés français

Aucun surcoût n’est annoncé : les contenus Disney apparaissent directement dans le catalogue Netflix existant, sans option payante supplémentaire. Les abonnés Disney+ ne perdent rien non plus, puisque les programmes restent disponibles sur leur service d’origine en parallèle. Cette situation illustre une tendance observée ces derniers mois sur le marché français, où, à l’image de la récente actualité tarifaire de Disney+, les grandes plateformes ajustent régulièrement leurs stratégies commerciales et leurs catalogues.

Pour les téléspectateurs, l’intérêt est avant tout pratique : retrouver certains programmes sans multiplier les abonnements, du moins pour la durée de la fenêtre promotionnelle fixée par l’accord. Reste à savoir si ce type de partenariat, inédit entre deux concurrents directs, se généralisera à d’autres catalogues dans les mois qui viennent.

Questions fréquentes

Faut-il payer un supplément sur Netflix pour voir ces contenus Disney ?

Non, les films et séries concernés sont intégrés à l’abonnement Netflix classique, sans option ni supplément.

Les contenus Disney disparaissent-ils de Disney+ ?

Non, l’accord est non exclusif : les programmes restent disponibles sur Disney+ et Hulu en parallèle de leur diffusion sur Netflix.

Combien de temps les contenus Disney resteront-ils sur Netflix ?

Pour Percy Jackson, la fenêtre promotionnelle est fixée à trois mois, avant l’arrivée de la saison 3 en exclusivité sur Disney+ le 20 novembre. Les autres titres suivent des calendriers propres à chaque accord de licence.

Sources

Siècle Digital —

Journal du Geek —

Tom’s Guide

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