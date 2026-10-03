Disney+ augmente ses prix aux États-Unis : pourquoi la France n’est pas encore touchée

Depuis le 23 septembre 2026, regarder ses séries préférées coûte plus cher aux États-Unis : Disney a de nouveau relevé le prix de Disney+ , pour la quatrième fois en quatre ans. L’abonnement Premium passe de 18,99 à 21,49 dollars par mois, soit une hausse d’environ 13 %. Côté français, rien n’a pour l’instant bougé — mais l’histoire récente de la plateforme laisse peu de doute sur la suite.

Ce qui change aux États-Unis

La nouvelle grille tarifaire américaine touche à la fois Disney+ et Hulu , les deux services appartenant au groupe Disney. L’offre Premium, sans publicité, est la plus concernée par la hausse. Il s’agit du quatrième relèvement de prix en quatre ans pour la plateforme, un rythme annuel qui s’est installé depuis son lancement.

Ce choix s’explique par la stratégie du groupe : rentabiliser plus vite ses contenus originaux et ses productions coûteuses (Marvel, Star Wars, séries événement comme Lupin côté français), tout en poussant les abonnés vers les offres avec publicité, moins chères mais plus rentables à grande échelle pour l’entreprise.

Pourquoi la France n’est pour l’instant pas concernée

En France, les tarifs restent inchangés : 6,99 € par mois pour la formule avec publicité, 10,99 € par mois (ou 109,90 € à l’année) pour la formule Standard, et 15,99 € par mois (ou 159,90 € à l’année) pour l’offre Premium. Aucune annonce officielle de hausse n’a été faite pour le marché français à ce jour.

Ce décalage n’est pas nouveau : Disney applique presque systématiquement ses revalorisations tarifaires d’abord en Amérique du Nord, avant de les étendre progressivement aux autres marchés, Europe comprise, parfois plusieurs mois plus tard. Les abonnés français ont donc un peu de visibilité, mais rarement de garantie à long terme.

Un scénario déjà vu chez les plateformes de streaming

Ce mécanisme de hausses en cascade n’est pas propre à Disney+. D’autres services ont suivi le même calendrier : une annonce aux États-Unis, puis une généralisation internationale quelques mois après. Pour les abonnés, cela complique la lecture des budgets : le prix constaté aujourd’hui n’est jamais une garantie pour l’année suivante, d’autant que le marché français du streaming par abonnement reste en forte croissance, ce qui n’incite pas les plateformes à la modération tarifaire.

Cette tendance s’inscrit aussi dans un paysage où les chaînes historiques rejoignent elles-mêmes les plateformes : c’est le cas avec l’accord entre M6 et Disney+, qui enrichit le catalogue tout en donnant à la plateforme davantage de poids pour justifier ses prix auprès des abonnés.

Ce que cela signifie pour les abonnés français

Surveiller les communications officielles de Disney+ dans les prochains mois, une hausse française n’étant pas à exclure.

Comparer régulièrement le rapport contenu/prix, notamment face à l’absence d’offre groupée Netflix-Disney+-Max en France, qui aurait pu limiter la facture globale.

Envisager l’offre avec publicité, moins chère, si le contenu additionnel de l’offre Premium (hors publicité, téléchargements) n’est pas indispensable au quotidien.

Questions fréquentes

Le prix de Disney+ va-t-il augmenter en France ?

Aucune hausse n’est officiellement annoncée en France à ce jour. Mais l’historique de la plateforme montre que les revalorisations décidées aux États-Unis sont généralement étendues aux autres marchés dans les mois qui suivent.

Quels sont les tarifs actuels de Disney+ en France ?

Trois formules coexistent : 6,99 € par mois avec publicité, 10,99 € par mois (ou 109,90 € par an) sans publicité, et 15,99 € par mois (ou 159,90 € par an) pour l’offre Premium.

Pourquoi Disney+ augmente-t-il ses prix si souvent ?

Le groupe cherche à rentabiliser plus rapidement ses contenus originaux coûteux, tout en orientant une partie des abonnés vers les formules avec publicité, plus rentables pour l’entreprise à grande échelle.

Sources

Cet article a été rédigé avec l’aide d’une intelligence artificielle. Politique éditoriale