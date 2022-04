À quel âge devriez-vous rédiger votre testament ?

Quand on parle de succession et d’héritage, on finit toujours par évoquer le mot testament. Mais sait-on vraiment à quoi sert ce document ? Pour les riches parents qui ont beaucoup d’enfants, le testament est un document indispensable. En effet, il renferme les volontés des parents concernant la répartition et le partage des biens. Bien gardé par un notaire, le testament ne peut être ouvert qu’à la mort des parents. Dans cet article, on va essayer de savoir ce que renferme exactement un testament. Et, à quel âge faut-il le rédiger ?

Le testament, tout ce qu’il y a à savoir

Quelle est la nécessité de rédiger un testament ? Eh bien, c’est un document à travers lequel les parents ou une personne majeure précisent leurs volontés après leurs morts. Dans le testament, on peut désigner les bénéficiaires de son patrimoine, désigner la personne à qui la garde des enfants sera donnée, organiser ses propres obsèques, désigner les exécuteurs testamentaires, etc. En matière de testament, il y en a plusieurs formes, mais le testament authentique est sans nul doute le plus sûr. Rédigé par un notaire et deux autres témoins, ce type de testament doit être lu et signé par le testateur. Ensuite, il y a aussi le testament mystique qui est rarement utilisé. L’avantage avec ce dernier, c’est qu’il reste secret. Le testateur le remet à son notaire dans une enveloppe fermée. Toujours en présence de deux témoins. Le petit souci avec le testament mystique, c’est que le notaire ne peut vérifier son efficacité juridique. Enfin, il y a le testament olographe, la forme la plus répandue. Facile et peu coûteux, la plupart des testateurs se tournent vers ce type de testament pour laisser des messages du genre : conserver mes cendres dans le columbarium à Prévost après ma mort… Maintenant, la question est de savoir à quel âge peut-on rédiger son testament.

L’âge légal pour rédiger un testament

Il n’existe pas d’âge maximum ou d’âge légal pour rédiger un testament. Le testateur a la possibilité de le faire après ses 80 ans, voire plus s’il dispose encore de toutes ses facultés mentales. Cette absence de limite d’âge est valable pour toutes les formes de testament : mystique, authentique et olographe. De ce fait, contrairement aux rumeurs qui circulent, il n’y a pas d’âge maximum pour l’établissement du testament olographe. Toutefois, il faut faire très attention puisqu’on peut parfaitement contester ce testament. En même temps, il n’y a pas aussi d’âge minimum pour rédiger un testament. Un enfant peut parfaitement rédiger son testament, sauf si on peut prouver qu’il ne dispose pas de toutes ses facultés mentales. Mais, malgré le fait que la loi n’exige pas d’âge légal minimum et maximum, un héritier peut parfaitement contester le testament s’il arrive à démontrer l’insanité d’esprit du testateur lors de l’établissement du document. Cependant, il ne pourra y arriver sans l’aide d’un avocat spécialisé en droit de succession. En effet, il devra apporter les preuves de l’insanité d’esprit pour pouvoir contester le testament.