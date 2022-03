Choisir son avocat: 5 éléments à considérer avant de faire votre choix

Choisir un avocat ne doit pas se faire à la légère même si on se trouve dans une situation d’urgence. Pour que l’affaire soit bien traitée, il faut un avocat compétent, un avocat qui maitrise le domaine dans lequel on l’engage. En effet, il existe trois types d’avocats. Il y a les avocats qui traitent les affaires civiles, les avocats pénalistes et les avocats d’affaires. En aucun cas, on ne peut faire appel à un avocat pénaliste pour se charger d’un divorce et inversement. Alors, comment choisir son avocat ? Quels sont les critères à prendre en compte ? On vous explique tout dans cet article.

Les éléments à prendre en compte avant de choisir un avocat

Avant tout, il faut préciser que l’avocat est celui qui va nous défendre. C’est le professionnel à qui on va demander des conseils. De ce fait, il ne faut jamais le choisir à la va-vite, sauf si on veut perdre l’affaire. En effet, même si la plupart d’entre eux sont très compétents, il faut toujours prendre certaines précautions avant de les choisir. Pour faciliter le choix, ci-suit cinq éléments à prendre en considération. Tout d’abord, il doit être choisi selon la nature de l’affaire. Pour cela, il faut se demander si on a seulement besoin de conseils juridiques ou faut-il qu’il nous accompagne devant les tribunaux? En effet, parmi les trois types d’avocats cités ci-haut, il y a ceux qui sont spécialisés en conseil alors que d’autres peuvent intervenir devant le tribunal en cas de contentieux ou litiges. Ensuite, il faut aussi prendre en compte la situation géographique. Si c’est pour une affaire simple, l’idéal serait de faire appel à un avocat près de chez soi. En effet, le fait d’engager un avocat qui habite loin coûte très cher. Outre les honoraires de l’avocat, il va falloir payer ses frais de déplacement. Pour ceux qui habitent Saint-Jérôme par exemple, le mieux serait de choisir un avocat absolution à Saint-Jérôme. Outre la nature de l’affaire et la proximité, il existe encore d’autres critères à prendre en compte. On en parle dans le paragraphe qui suit.

Existe-t-il d’autres critères pour choisir un avocat ?

En matière de critères pour choisir un avocat, la liste est encore longue. Mais pour aider ceux qui sont dans le besoin à choisir, on va en citer trois de plus. Le troisième élément à considérer semble peut-être moins concret, mais il joue un rôle crucial. Il s’agit du premier contact avec l’avocat. Sa façon de parler peut refléter sa qualité de travail alors il faut y faire attention. En tant que professionnel, il doit être à l’écoute, expliquer la gravité de l’affaire, poser des questions, etc. Après, il y a les honoraires qui varient d’un avocat à un autre. Il faut savoir que l’honoraire n’est pas représentatif de la qualité de travail. Alors, comment reconnaître un bon avocat ? Eh bien, il informe dès le début de l’affaire ses honoraires incluant frais de déplacement, frais d’expertise… Enfin, il y a la réputation. Cette dernière joue un rôle important dans le choix de l’avocat. Effectivement, un bon avocat a logiquement une bonne réputation. Pour la vérifier, il n’y a qu’à scruter les avis laissés par les anciens clients sur internet.