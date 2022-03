Comment créer une entreprise à paris : Guide en 2022

Pour créer une entreprise, il faut impérativement remplir un certain nombre de formalités. La première chose à faire c’est de choisir une adresse administrative pour la société. Le choix de l’adresse du siège social est l’une des étapes les plus importantes. En effet, le lieu détermine en grande partie l’image de l’entreprise aux yeux des clients et des partenaires. Il est donc très important de trouver l’endroit idéal. Vous envisagez de créer une entreprise à Paris ? Cet article est là pour vous aider.

Pourquoi créer une entreprise à Paris ?

Paris est une ville de renommée internationale. Chaque année, le nombre d’entreprises qui y sont créées augmente de plus en plus, malgré les crises économiques. Il a de nombreux avantages logistiques, économiques et humains. La capitale de la mode est l’une des villes les plus peuplées au monde. Des individus de toutes les classes sociales ainsi que de tous les horizons s’y trouvent. A Paris, presque toutes les entreprises peuvent trouver les collaborateurs nécessaires au bon fonctionnement de leur business. On y retrouve des centres d’affaires et des zones dédiées à des secteurs particuliers, ce qui permet d’assurer la proximité avec les différents prestataires.

Les différentes étapes préalables pour créer une entreprise à Paris ?

Pour arriver à créer une société, il faut nécessairement franchir plusieurs étapes. Les différentes démarches dépendent de la forme juridique de l’entreprise choisie par le porteur de projet, le créateur ou l’entrepreneur. La première étape pour créer une entreprise à Paris, c’est de faire une étude de marché. Cette dernière est une étape cruciale qui permet de déterminer la faisabilité et la rentabilité du projet que l’on désire mettre en place. Grâce à cette phase, le porteur de projet a la possibilité d’acquérir des informations sur les différentes offres et demandes. La seconde étape consiste à la rédaction du business plan. C’est le moment où il faudra budgétiser le projet. Le créateur de la société devra déterminer les différentes dépenses de l’entreprise et évaluer les revenus probables. L’étape suivante est la recherche de financement. Pour trouver un financement, on peut soit contacter un emprunt auprès d’une banque ou utiliser ses propres fonds. Les investisseurs se basent généralement sur le business plan pour évaluer la viabilité du projet et savoir combien d’argent ils pourront potentiellement gagner. La dernière étape concerne le choix du statut de la société.

Les formalités pour créer une entreprise à Paris

Pour créer une entreprise à Paris, il faut :

– Rédiger le(s) statut(s) :

Le statut détermine l’organisation et le fonctionnement d’une société. Cette étape est nécessaire que lorsque le porteur de projet ne choisit pas la forme juridique d’une entreprise individuelle

– Réaliser les apports

Les apports sont les biens (immeuble, argent, entrepôt, fonds de commerce, etc.) que chacun des associés met à la disposition de la société. La nomination d’un commissaire aux apports est nécessaire quand la valeur des apports en nature est égale ou supérieure à la moitié du capital social de l’entreprise ou quand la valeur de l’un des biens dépasse 30 000 euros. Dans ces cas-là, il faut aussi faire la déclaration des bénéficiaires effectifs et publier un avis de constitution d’entreprise dans un journal d’annonces légales.

– Déposer un dossier pour la demande d’immatriculation de la société

La demande d’immatriculation se fait soit au greffe du tribunal de commerce de Paris, soit au centre de formalités des entreprises de Paris. Un dossier d’immatriculation doit obligatoirement contenir : une attestation de dépôts de fonds (pour les sociétés), les statuts datés et signés, une attestation de parution dans un journal légal, le cas échéant le rapport du commissaire aux apports, Un justificatif du siège social ou une attestation de domiciliation Paris, une copie de la pièce d’identité du président ou du dirigeant de l’entreprise et une attestation de non­-condamnation et la liste des bénéficiaires effectifs de l’entreprise.