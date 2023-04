ISO 9001 : tout savoir sur la norme de qualité internationale

L’ISO 9001 correspond à un système de certification internationale qui permet de faire entrer votre entreprise dans un réseau de professionnels éthiques. Axée sur le management de qualité et reposant sur des principes précis, elle est accessible à toutes les entreprises qui s’inscrivent dans un processus d’amélioration continue de leurs performances, quels que soient leur secteur d’activité et leur taille.

Tout savoir sur l’ISO 9001, la norme de qualité internationale

L’ISO 9001 est plus qu’une norme de qualité internationale décernée à une structure. Elle symbolise une approbation et une reconnaissance de l’Organisation internationale de normalisation, accordées aux efforts que fournit une entreprise pour améliorer son organisation managériale et la qualité de ses produits et/ou services.

ISO 9001, une norme de qualité de l’Organisation internationale de normalisation

L’Organisation internationale de normalisation est une organisation internationale non gouvernementale qui réunit les organismes nationaux de normalisation de plus de 150 pays dans le monde, dont l’Association française de normalisation (AFNOR). Elle est composée de comités techniques (groupes d’experts) qui définissent et établissent les normes internationales dans tous les secteurs d’activité.

Il s’agit, entre autres, du bâtiment et construction, de l’ingénierie mécanique, de l’agroalimentaire et de l’agriculture, du transport, des minéraux et métaux, de l’énergie, de la gestion d’entreprise et innovation, etc. La norme de qualité internationale ISO 9001 appartient à la famille des normes ISO 9000 basées sur le management de qualité. Elle est l’une des normes les plus convoitées par les entreprises parce qu’elle constitue la preuve de leur profond engagement envers l’excellence opérationnelle et la satisfaction des clients.

Les principes de la norme de qualité ISO 9001

L’ISO 9001 s’articule autour de 7 principes généraux, à savoir :

l’orientation client,

le leadership,

l’implication du personnel,

l’approche processus,

l’amélioration,

la prise de décision sur preuves,

le management des relations avec les parties intéressées.

Pour réussir la mise en place du système de management de qualité au sein de votre entreprise, vous devez vous appuyer sur des outils de gestion de qualité. Le responsable qualité de votre entreprise pourra ainsi utiliser la roue de Deming. Encore appelée Plan Do Check Act (PDCA) ou Planifier-Réaliser-Vérifier-Agir, elle est un outil de pilotage qui permet à votre entreprise d’améliorer continuellement ses processus ou produits à partir d’un contrôle permanent.

De même, vous pourrez miser sur l’approche processus. C’est une méthode permettant d’améliorer l’organisation de votre entreprise par une cartographie de ses activités. Quant à l’approche par risque (introduite dans l’ISO 9001 version 2015), elle aide à éviter les conséquences indésirables de diverses situations en mettant en place un système de management de risques.

Les avantages de cette certification pour votre entreprise

À l’instar du réseau FairFair, l’ISO 9001 est une norme de qualité prestigieuse qui vous permet d’appartenir à un réseau d’entreprises éthiques, et partageant des valeurs communes qui les distinguent d’autres professionnels. Elle vous permet de mesurer l’impact social et environnemental de votre entreprise, puisqu’elle possède une dimension internationale et qu’elle est évolutive et régulièrement actualisée. Elle tient compte de nouvelles problématiques telles que l’égalité des genres et la lutte contre le changement climatique. La certification de votre entreprise à la norme de qualité internationale ISO 9001 vous permet aussi d’établir vos objectifs de façon claire et de repérer de nouvelles opportunités d’affaires.

L’ISO 9001 favorise une augmentation de la productivité et de l’efficacité à tous les niveaux de votre structure afin de réduire vos coûts (production, gestion, etc.). Elle vise l’amélioration de l’expérience client. Elle procure alors un avantage concurrentiel, car meilleure est votre expérience client, plus vous aurez de commandes. De la sorte, l’ISO 9001 contribue à l’augmentation de votre chiffre d’affaires ou de vos revenus. L’ISO 9001 place les clients au cœur de votre entreprise et vous amène à veiller constamment à répondre à leurs besoins et à anticiper leurs attentes afin d’optimiser la qualité des services/produits de votre marque.

Elle vous permet ainsi de maintenir la confiance de vos clients, d’en attirer de nouveaux et de les fidéliser. L’obtention de la certification ISO 9001 représente également, pour toutes les parties prenantes de l’entreprise et les tiers, la preuve du respect des exigences légales et réglementaires applicables dans un domaine d’activité. La conformité à la norme ISO 9001 vous permet non seulement d’accroître votre notoriété et d’améliorer l’image de marque de votre entreprise, mais aussi de conquérir de nouveaux marchés. Il est courant qu’un client ou un partenaire tienne compte de la certification à la norme ISO 9001 avant de signer tout contrat avec une société.

Comment obtenir la certification ISO 9001 en quelques étapes

L’obtention de la certification ISO 9001 nécessite de la préparation, surtout pour les entreprises qui ont du retard dans leur démarche qualité, indispensable à toute organisation aujourd’hui. Par contre, si vous respectez déjà les indications de la norme ISO 9001, vous obtiendrez rapidement la certification. Pour commencer, prenez contact avec un organisme de certification agréé par le COFRAC. Il s’agit du comité français d’accréditation. Il est chargé de délivrer aux laboratoires ou organismes de certification et d’inspection, l’attestation de reconnaissance formelle de leurs compétences à procéder à des activités spécifiques d’évaluation de conformité.

Je vous recommande de contacter votre organisme de certification plusieurs mois à l’avance. Pensez à demander un devis à plusieurs agences de certification. En mettant dans la balance toutes les offres, vous serez en mesure de choisir le meilleur organisme pour vous accompagner dans l’obtention de la certification ISO 9001. Ensuite, définissez ensemble le périmètre de la certification. Cette étape est primordiale parce qu’elle vous permet de décrire votre activité par l’approche processus (objectif de processus, pilote du processus, activités principales du processus, etc.).

L’étape suivante de l’obtention de la certification ISO 9001 est l’audit. C’est sur la base de l’audit que l’organisme certificateur pourra estimer si votre entreprise est prête à obtenir la certification. Si les conclusions de l’audit sont satisfaisantes, l’organisme délivrera la certification de qualité ISO 9001 à votre entreprise. Dans le cas contraire, un délai vous sera donné pour améliorer vos process internes, puis un audit complémentaire se tiendra plus tard. Voilà pourquoi je vous conseille de vous assurer de répondre à la plupart des exigences de la norme ISO 9001 avant de vous engager dans le processus de certification.

Les coûts de la certification ISO 9001 : un investissement rentable ?

Le certificat ISO 9001 est valable pour une durée de 3 ans. Les organismes de certification proposent alors aux entreprises un coût de certification sur un cycle triennal. Contrairement aux idées reçues sur la certification ISO 9001, vous pouvez l’obtenir à un coût raisonnable. Le prix varie en fonction de l’entreprise de certification choisie, du lieu d’implantation de la structure et de l’effectif de son personnel.

La durée de l’audit, la prévision d’audits de suivi et la rédaction de rapports sont des éléments à prendre en compte dans le coût de la certification ISO 9001. Au regard des avantages évoqués, il s’agit sans doute d’un investissement rentable qui permet à l’entreprise de franchir un cap nécessaire à sa pérennité. Toutefois, vous ne devez pas vous reposer sur vos lauriers après avoir obtenu la certification ISO 9001. Elle vous oblige à une amélioration continue de vos processus internes et de vos standards de management de qualité.

Critiques de l’ISO 9001 : limites et alternatives

Les détracteurs de la certification ISO 9001 pointent du doigt le coût élevé de la norme elle-même. Ils jugent que les organismes de certification doivent investir beaucoup d’argent pour obtenir leur certification. À cela, s’ajoute la lenteur du retour sur investissement. L’autre critique majeure à l’encontre de l’ISO 9001 est relative à la documentation de la norme de qualité, considérée comme un fardeau administratif. Certains estiment également que les mises à jour apportées à la norme ISO 9001, en l’occurrence sa version de 2015, sont plus des reformulations que des changements significatifs.