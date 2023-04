HONOR Magic 5 Pro prix

Honor est une entreprise qui se concentre sur la fabrication de meilleurs smartphones. Par conséquent, l’entreprise et ses smartphones ont connu une croissance impressionnante grâce aux excellents téléphones mobiles produits par l’entreprise. Le dernier fleuron de la marque chinoise a été lancé le 27 février 2023. Le Honor Magic 5 Pro réunit toutes les qualités d’un véritable produit phare. Ses caractéristiques concernent, entre autres, ses spécifications, sa conception, sa qualité de construction, son logiciel, son prix et d’autres fonctionnalités supplémentaires.

Honor Magic 5 Pro : plus de fonctionnalités

Ses caméras

Le Honor Magic 5 Pro comprend un capteur large principal, un capteur ultra-large et un triple capteur de caméra arrière de 50 MP avec un téléobjectif périscope. La fonction Video Enhancer améliore la visualisation des vidéos de faible qualité. Une autre fonctionnalité qui améliorera votre expérience vidéo sur cet appareil est le Frame Rate Booster. Lorsqu’il est activé, l’appareil change les vidéos à faible fréquence d’images en vidéos à fréquence d’images élevée lorsqu’elles sont visionnées sur certaines plates-formes telles que YouTube. Honor Magic 5 Pro dispose d’un capteur 3D pour le déverrouillage du visage et d’une caméra selfie de 12 MP. Les autres caractéristiques incluent deux haut-parleurs stéréo, un capteur infrarouge, une charge ultra rapide de 66 W, une charge sans fil inversée, une charge sans fil 50 W, une charge filaire inversée.

Son écran

Le Honor Magic5 Pro dispose d’un écran AMOLED LTPO de 6,81 pouces. Il offre un écran de 1312 x 2848 pixels avec des résolutions entre Full HD+ (1080p) et Quad HD+ (1440p). Cet écran du Magic 5 Pro présente une nouveauté qui le distingue de son prédécesseur. Il s’agit d’une augmentation de la luminosité maximale, passant désormais de 1000 nits à 1800 nits. Une telle amplification vous permet de voir clairement en plein soleil et de profiter pleinement de la technologie HDR10+. Cette amélioration apporte des couleurs et des détails plus éclatants à tous les contenus compatibles. Pour une fluidité et une autonomie maximales à tout moment, l’écran propose un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et peut s’adapter automatiquement au contenu diffusé. L’écran est également certifié IMAX Enhanced, un format spécifiquement pris en charge par Disney+.

Son nouveau chipset économe

Le Honor Magic 5 Pro est extrêmement puissant grâce à son nouveau chipset économe en énergie, Snapdragon 8 Gen 2, qui prolonge la durée de vie du téléphone même en cas d’utilisation intensive et permet d’obtenir une expérience meilleure et plus rapide. Ces appareils sont parfaits pour tous les types d’utilisateurs. Avec le chipset Snapdragon 8 Gen 2 et cet appareil photo avancé, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience photographique exceptionnelle. Magic5 Pro combine le Snapdragon 8 Gen 2 avec la RAM LPDDR5X et le stockage flash UFS 4.0.

Prix HONOR Magic 5 Pro

Le prix du nouveau téléphone mobile Honor est de 1199 euros. Le HONOR Magic 5 Pro prix est l’un des montants les plus élevés des tarifs de Honor, mais d’après sa description et son aperçu des fonctionnalités, il vaut bien le prix.