Comment devenir une franchise de tacos en 2022 ?

Quand on veut se lancer dans la restauration rapide, et plus particulièrement dans l’ouverture d’un restaurant de tacos, on se pose beaucoup de questions que ce soit sur le mode de financement, le choix de l’activité, la localisation, mais généralement, et surtout lorsque l’on commence dans ce secteur le choix de se tourner vers une franchise paraît le plus adapté. La franchise a en effet l’avantage de limiter les prises de risque intempestives et permet d’éviter de nombreuses erreurs qui souvent se soldent par une fermeture anticipée du commerce ou pire, par une faillite. Alors comment devenir une franchise de tacos ? Quelles sont les démarches à effectuer ?

Que veut dire « ouvrir une franchise » ?

Au moment de faire le choix de se franchiser, il est intéressant de se poser la question de savoir si l’on comprend ce que cela sous-entend. Ouvrir une franchise présuppose d’établir entre-soi et une grande enseigne un contrat de franchise qui lie les deux parties. Ce contrat de collaboration indique que l’enseigne cède ses droits d’exploitation de son nom, de son image à un indépendant qui pourra ainsi les utiliser pour commercialiser les produits de l’enseigne.

Avant de se lancer dans la franchise tacos



En amont de toute prise de décision quant au lancement du projet, il faut s’informer sur les demandes spécifiques de la franchise tacos qui vous intéresse. En effet, chaque contrat de franchise est plus ou moins différent d’une enseigne à l’autre, qu’il s’agisse des critères de sélection des futurs franchisés (vous n’êtes pas le seul à choisir, le franchiseur peut se réserver le droit de refuser une candidature à la franchise), des valeurs véhiculées par la marque, du budget à investir. Ce dernier point est très important puisqu’en tant qu’entrepreneur vous devez non seulement payer un droit d’entrée à l’enseigne (qui peut varier de 20 000 à 50 000 euros) mais aussi penser aux différents frais qui pourraient être engendrés avant même de commencer votre activité de restaurant de tacos (loyer du local, salaire des employés…). Vous pouvez, selon votre situation financière, demander un prêt bancaire qui vous sera accordé ou non après examen de votre business plan. De plus, certaines aides de l’Etat peuvent vous être allouées lors de votre création d’entreprise. Il est donc important pour vous de vous renseigner avant de vous lancer dans la création de votre entreprise.

Comment bien choisir sa franchise tacos

Après avoir déterminé votre budget, votre potentiel financier et vos attentes en termes de partenariat (droit d’entrée, royalties, loyer du local, localisation, durée de contrat), vous devez choisir votre franchise tacos. Pour trouver la perle rare, vous avez la possibilité de vous rendre dans des salons professionnels type Franchise Expo Paris qui présente des boutiques témoins des diverses enseignes avec leur mode de fonctionnement et leurs critères d’accès à la franchise. Vous pouvez aussi utiliser l’annuaire des franchises disponible sur le site internet de l’Observatoire de la franchise qui renseigne les futurs franchisés en donnant toutes les indications requises pour choisir l’enseigne qui vous correspond. Vous n’avez plus qu’à prendre contact avec la franchise qui vous remet un DIP (Document d’Information Précontractuel) et un contrat de franchise. Il est recommandé lors d’une première expérience de montrer ces documents à un expert dans la création de franchise.

Ouvrir sa franchise de tacos