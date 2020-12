Se former au MBTI, la nouvelle mode dans les entreprises

Outil d’évaluation psychologique utilisé en masse par les entreprises, le MBTI (Myers Briggs Type Indicator) fait l’objet de nombreuses formations. Permettant d’améliorer ses qualités de communication, ou encore son style de management, et bien d’autres compétences encore, le MBTI est devenu fondamental dans l’univers entrepreneurial. Se former à cet indicateur est la clé pour mieux se connaître, et ainsi adapter sa personnalité aux qualités requises par son poste managérial.

S’il s’agissait d’une nouvelle mode il y a peu, le MBTI est devenu incontournable. Focus sur ce phénomène, et sur les raisons de son succès.

Le MBTI, c’est quoi ?

Le Myers Briggs Type Indicator est un outil qui permet, via un questionnaire, de cerner le type psychologique d’une personne, et, par conséquent, d’identifier les différences entre des individus divers et variés. Initiée dans les années 1910, cette méthode a fait son trou, au point de devenir totalement incontournable.

Aujourd’hui, il s’agit de l’indicateur le plus utilisé dans les entreprises, et des formations MBTI ont vu le jour, pour le plus grand bonheur des managers de demain. Afin de ne pas rester en marge de cette nouvelle vague, se former à cet instrument est devenu indispensable, pour s’assurer un avenir dans de nombreux domaines.

Le MBTI, un outil fondamental de management

Le MBTI se distingue des autres outils d’évaluation personnelle d’abord par sa richesse. En effet, ce modèle possède les caractéristiques suivantes : il permet de mieux cerner les styles de management, et d’adapter ainsi son leadership à ses employés. Si son utilisation est accessible, suivre une formation MBTI est une opportunité pour le maitriser de façon complète, et l’utiliser de manière adéquate, dans tout type de situation.

Se former permettra de gérer au mieux les différentes personnalités rencontrées au quotidien en entreprise, en acquérant une compréhension inédite des styles de communication et des techniques de coopération utilisables durant l’intégralité d’une carrière. C’est un moyen de comprendre son interlocuteur, et d’identifier les différences qui existent entre les collaborateurs de la société.

MBTI, le modèle incontournable pour la gestion du stress et de la carrière

Ce qui rend la formation MBTI plus que jamais utile et importante, c’est qu’elle est totalement en phase avec les enjeux de son époque. Comme nous le savons, en entreprise, le stress et l’anxiété sont deux éléments très présents. De ce fait, l’outil MBTI apporte une analyse des mécanismes qui tend à ralentir le stress individuel dans le milieu entrepreneurial. Se former permet donc de développer de nouvelles compétences en lien avec les problématiques modernes.

Aussi, pour gérer du mieux possible sa carrière, une formation au MBTI semble indispensable, car elle permettrait d’identifier ses qualités comme ses défauts, pour mieux anticiper ses attributs personnels, et découvrir les moyens de travailler plus à son aise. Les conflits sont également visés par la matrice MBTI, et se former permettrait d’identifier la source des tensions en entreprise, et de réguler les égos de chaque employé en maitrisant la gestion des personnalités, ainsi que des changements permanent qui surviennent au quotidien.

Toutes ces caractéristiques expliquent pourquoi le modèle MBTI est aujourd’hui le plus utilisé dans les entreprises du monde entier. Des formations naissent régulièrement, et témoignent de l’intérêt immense porté à cet outil, devenu fondamental.