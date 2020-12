Pourquoi les applications pour mairie sont-elles un excellent moyen d’alerter les habitants d’une commune ?

La digitalisation fait bel et bien partie de la vie des citoyens, et les municipalités n’y échappent pas. La multiplication des canaux leur permet de transmettre correctement des informations aux habitants. C’est vrai qu’il y a les réseaux sociaux, les sites Internet des mairies… mais force est d’admettre que les applications mobiles présentent des avantages non négligeables afin d’alerter la population au sein d’une commune. Découvrez immédiatement pourquoi elles sont essentielles pour les mairies.

Moins de coûts de fonctionnement

En raison des différents services offerts par les smartphones, les citoyens n’hésitent pas à investir dans ces derniers et à installer des applications, dont l’application alerte pour mairie. Pour les municipalités, c’est un média avec de faibles charges d’exploitation qui ne demande pas d’investissement. De plus, elles n’ont pas besoin d’imprimer des centaines et des centaines de flyers pour alerter ou pour informer les habitants, car les informations arrivent directement sur les smartphones des citoyens.

Pour une ville moderne et intelligente

Grâce aux applications mobiles, la mairie apporte de nouveaux services aux habitants. En effet, ce sont des moyens de connectivité qui permettent de participer à des sondages, d’accéder à des capteurs et à des contrôles proposés par les opérateurs dans la commune, de publier des petites annonces locales, de scanner le QR codes afin d’accéder à une signalétique intelligente, de proposer des alternatives de paiements mobiles, de gérer les cartes d’abonnement… Ces nouveaux services sont possibles grâce à un Cloud de la commune, et c’est un dispositif que plusieurs communes disposent désormais. Notons également que les applications pour mairie accroissent l’attractivité de la ville, c’est une vitrine de modernité.

Un canal d’informations permanent et instantané

Pour la plupart des gens, le smartphone est l’unique appareil qu’ils ont en permanence sur eux. Les alertes sont des moyens de notification immédiate et de rappels d’événements, de faits marquants, d’actualités… Il assure donc une meilleure liaison entre les citoyens et la mairie. Mais encore, un téléphone mobile doté d’une application dédiée avertit mieux en cas d’incident, il permet de communiquer avec les habitants concernant les urgences, d’aviser de la fermeture des quartiers en cas de risques en particulier, de rediriger la circulation routière en cas d’accident…

Excellent pour l’environnement

Pour communiquer avec les citoyens tout en étant respectueux de l’environnement, il n’y a rien de mieux que d’utiliser un téléphone mobile disposant d’une application pour mairie. En l’utilisant, la mairie évite l’usage d’encres et de papiers nécessaires pour l’impression, les impacts sur l’environnement se retrouvent donc grandement réduits. Dans le même volet, avec les capteurs de pollution, les habitants peuvent choisir aisément leurs moyens de mobilité alternatifs. Aussi, les applications pour mairie peuvent être dotées d’outils de pilotage d’équipements énergétiques participant à la protection de notre planète.