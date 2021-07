Enveloppes pour entreprises : comment livrer vos produits dans des conditions parfaites ?

Assurer une livraison de qualité au client est une première étape pour le fidéliser et améliorer l’image de son entreprise. Cependant, peu de prestataires arrivent à convoyer les produits sans avoir des difficultés en cours d’acheminement. Afin de corriger cette tendance, voici cinq conseils et astuces techniques que vous pouvez mettre en application.

Proposer une enveloppe adaptée aux produits

Effectuer une livraison de qualité ne se base pas que sur les conditions de convoyage du produit au client. Il importe aussi à l’entreprise d’utiliser des enveloppes spécifiques pour la protection du bien de ce dernier. L’emballage à utiliser devra être proportionnel notamment à la taille et au poids de l’article à livrer, mais pas que ! Au-delà, il doit être en adéquation avec la nature (solide ou liquide) de celui-ci pour simplifier le transport.

En outre, il convient de prévoir une marge dans le choix de la taille des enveloppes à bulles afin d’effectuer un rembourrage de qualité.

Soigner le recrutement des partenaires transporteurs

Premier acteur indispensable à une chaîne logistique de livraison de produits : le transporteur. Si vous souhaitez fournir une prestation qualifiée qui répond aux besoins du client, vous devez choisir ce professionnel avec soin. À ce titre, vous pouvez lancer un avis d’appel d’offres pour recueillir les propositions de plusieurs prestataires. Toutefois, vous pouvez demander l’avis des clients ou utiliser un service de comparateur d’offre. De cette façon, vous gagnez non seulement la confiance des consommateurs, mais aussi de bénéficier de nouvelles recommandations pour améliorer vos recettes.

Employer des outils technologiques pour jouer sur la qualité des colis livrés

Pour une livraison de produits dans des conditions parfaites, il est utile de se servir des outils technologiques performants. Cela vous permettra de vous démarquer des concurrents directs du marché en prônant une approche révolutionnaire. Il existe aujourd’hui sur le net, une grande variété de logiciel pour assurer le convoyage des produits aux clients. Toutefois, il est préférable de comparer les fonctionnalités de plusieurs outils avant de faire un choix décisif. À défaut, fiez-vous à l’avis d’un professionnel compétent du monde la logistique pour souscrire aux services d’un prestataire.

Souscrire aux produits d’une assurance

Une livraison qui ne s’effectue pas dans de bonnes conditions peut susciter des frustrations chez le client. Ce dernier selon le cas, peut exiger des dédommagements ou renoncer à l’achat des produits achetés dans votre entreprise. Afin de vous mettre à l’abri de telles déconvenues, il est conseillé de souscrire aux services d’un assureur sur le marché. Cela permettra de livrer vos produits avec la garantie de procurer la satisfaction au client avec une prestation de qualité. D’ailleurs, en brandissant cette forme de couverture, vous arriverez à élargir davantage votre visibilité.

Mettre en place un service après-vente compétitif

Une autre manière d’effectuer une livraison de qualité est de mettre en place un service après-vente de bonne facture. Concrètement, l’entreprise doit s’informer au fur et à mesure des conditions dans lesquelles le transport s’effectue. Le cas échéant, il faudra anticiper sur d’éventuels problèmes en prodiguant des conseils et recommandations au conducteur. Veuillez toutefois respecter le délai de livraison indiqué au client et recueillir son avis une fois la commande à destination. C’est une stratégie marketing intéressant qui permet d’améliorer l’image de votre marque auprès des prospects.