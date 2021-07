A quels niveaux la place de la femme a-t-elle évolué dans la société ?

Pendant longtemps les responsabilités des femmes consistaient à s’occuper du foyer et des enfants. Elles n’avaient aucun rôle dans le revenu du ménage. Au fil des ans, le rôle des femmes a évolué. Nous vous expliquons dans cet article à quels niveaux le rôle de la femme à changer ainsi que l’importance de continuer à se battre pour les droits des femmes.

Le rôle de mère

Les femmes ont aujourd’hui moins d’enfants qu’auparavant. La plupart des familles ont maintenant un ou deux enfants. Elles donnent même naissance à un âge plus mûr. Les femmes ont maintenant des enfants même sans être mariées.

L’éducation

De plus en plus de femmes dans le monde sont désormais alphabétisées et poursuivent également des études supérieures. Cela leur donne la possibilité de travailler et donc de s’émanciper du foyer. Elles jouent également un rôle dans la prise de décision familiale.

Les activités extérieures

Les femmes ne restent plus à la maison à plein temps. Elles sont actives et gèrent plusieurs choses à la fois. Elles combinent vie de famille, de mère et vie professionnelle. Les femmes n’ont plus le rôle “obligatoire” de mère au foyer. Elles s’impliquent davantage dans les travaux extérieurs.

Lieu de travail

Les femmes ont aujourd’hui une vie professionnelle. Elles gagnent leurs propres salaires, tout comme les hommes. Le pourcentage d’emplois à temps partiel est plus élevé pour les femmes. Les femmes sont encore souvent présentes dans le secteur des soins ou de l’enseignement. Aujourd’hui, les femmes sont de plus en plus nombreuses à entrer dans les secteurs dominés par les hommes comme la politique ou le système juridique et occuper des postes à haute responsabilité. Les femmes ne sont cependant toujours pas égales à l’homme sur leur lieu de travail. Les salaires sont inégaux depuis des années et encore aujourd’hui. C’est pourquoi il est important de continuer à se battre pour la parité entre homme et femme. Antoinette Fouque, féministe et fondatrice notamment de l’Alliance des femmes pour la démocratie s’est battue pour les droits des femmes et est également à l’initative du contrat social paritaire. Pour en savoir plus sur Antoinette Fouque, vous pouvez vous rendre sur son site internet. Vous y trouverez de nombreuses informations sur sa vie et ses combats !

La lutte pour les droits des femmes

Les femmes ont maintenant une voix, contrairement à ce qui se passait auparavant. Les familles ne sont plus dominées par les hommes. Comme les hommes, les femmes prennent aussi les grandes décisions de la vie. Même sur leur lieu de travail, elles luttent contre les abus sexuels et pour l’égalité salariale. Les hommes jouent désormais un rôle dans l’éducation des enfants et les activités domestiques, tout comme les femmes. Les hommes et les femmes partagent leurs responsabilités tant au foyer qu’à l’extérieur. De nombreux mouvements liés aux questions de genre ont vu le jour et de nombreuses organisations sociales se battent désormais pour les droits des femmes.

———————————–

La place de la femme dans la société à beaucoup évoluer depuis des années. Malheureusement, des inégalités persistent et les droits des femmes sont toujours un combat quotidien.