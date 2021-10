5 conseils pour lancer avec succès une entreprise de body piercing

Travaillez-vous actuellement dans un studio de body piercing ? Le body piercing est-il une de vos grandes passions ? Si vous avez répondu « oui » à ces deux questions, vous envisagez peut-être de passer à l’étape suivante et d’ouvrir votre propre entreprise de body piercing.

Après tout, depuis le début du XXIe siècle, le body piercing, qui a d’abord été considéré comme un signe de rébellion dans les années 1980, est devenu plus populaire et plus courant que jamais. Il s’agit donc d’un marché lucratif, qui n’est pas prêt de disparaître.

Toutefois, la création de tout type d’entreprise comporte des risques considérables. Pour vous aider à réussir, voici cinq conseils pour lancer une entreprise de body piercing.

1. Établir un plan financier

Certes, c’est un point évident, mais trop de gens se précipitent pour créer une entreprise sans planification financière suffisante. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un budget énorme pour créer une entreprise de body piercing.

L’équipement, tel que le mobilier, les présentoirs et les outils de piercing, absorbera généralement la majeure partie de vos finances initiales. Cela dit, vous devez être prêt à faire face à des coûts permanents comme les employés et le loyer et il est recommandé de prévoir dans votre budget de départ de quoi couvrir ces dépenses pendant au moins deux mois.

2. Choisissez votre emplacement

L’emplacement de votre studio de piercing peut faire la différence entre son succès et son échec. Si vous choisissez un emplacement éloigné et peu fréquenté, il sera difficile d’attirer les clients sans une solide campagne de marketing. Pourtant, si vous optez pour un emplacement de choix dans un grand local, le loyer exorbitant pourrait rendre les bénéfices impossibles à atteindre.

Il est important d’essayer de trouver le bon équilibre. Par exemple, comme la clientèle est généralement âgée de moins de 30 ans, il est judicieux de se positionner à proximité d’un collège ou d’une université. Toutefois, un emplacement à proximité d’autres établissements ayant une clientèle similaire, comme un tatoueur ou une bijouterie, peut également être bénéfique.

3. Acheter le bon équipement

Il existe des domaines dans lesquels vous pouvez essayer de lésiner et d’économiser de l’argent. Après tout, c’est vital lorsqu’une nouvelle entreprise est lancée. Cependant, il y a un aspect pour lequel vous devriez éviter d’essayer d’économiser : l’équipement.

Il est essentiel d’investir dans des équipements de haute qualité. En facilitant le travail, on améliore également la satisfaction du client, élément essentiel de toute activité de service. De plus, acheter de la qualité ne signifie pas nécessairement dépenser beaucoup d’argent. Certains articles, comme les chaises, peuvent être trouvés d’occasion à un prix considérablement réduit. En outre, des points de vente en ligne réputés comme P’tit Rock proposent le meilleur matériel de piercing à d’excellents tarifs.

4. Les employés

Afin de limiter les coûts, vous pouvez avoir l’intention de ne pas embaucher d’employés pour votre entreprise de body piercing. Malheureusement, pour votre budget, ce n’est pas une approche viable à adopter. En définitive, vous ne pouvez pas jouer plusieurs rôles à la fois.

Même si vous envisagez de travailler comme body pierceur, il est judicieux d’engager au moins une autre personne pour ce rôle, de préférence une personne du sexe opposé. En effet, certains clients ne se sentent à l’aise qu’avec certains piercings réalisés par un homme ou une femme.

5. Préparez-vous à faire la promotion

Le marketing est nécessaire pour attirer les clients vers votre entreprise. Votre studio doit être votre premier outil de promotion. Veillez à ce que la vitrine du magasin soit visuellement attrayante, avec une bannière accrocheuse et tous les bijoux exposés à l’avant.

À notre époque, la promotion en ligne est également cruciale. Commencez par créer un site web dédié à votre entreprise. Il s’agit ensuite d’utiliser tous les outils, des médias sociaux au référencement, pour développer votre présence en ligne.