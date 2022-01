Comment trouver une crèche sur Paris ?

Pour la majorité des parents salariés ainsi que des gérants d’entreprises comme DRH, RAF ou Office manager, il n’est pas du tout facile de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Pour donc accompagner vos collaborateurs, en tant que chef d’entreprise, vous pouvez les aider à inscrire leurs enfants dans une crèche adaptée. Cela représente pour votre entreprise un levier managérial spécial pour fidéliser, motiver et recruter votre personnel. Mais, le plus important consiste à trouver une crèche adéquate. Si vous ne savez pas comment dénicher une crèche aux enfants de vos employés, découvrez nos conseils ici pour y parvenir.

Adressez-vous au service petite enfance de votre commune

Il s’agit de la méthode préalable à toute quête de place en crèche. Il vous revient donc de demander à vos salariés de se rendre au service petite enfance de votre commune pour constituer un dossier de demande de place en crèche municipale. Le problème, c’est que les places disponibles sont souvent limitées.

Pour ce faire, n’hésitez pas à instruire vos gérants et vos employés à s’inscrire sur Crèche Paris. Cela dans le but de les aider à trouver rapidement une crèche au sein de la capitale française et partout en France.

Pourquoi choisir ma Crèche Paris ?

En savoir plus sur Choisir ma crèche permet d’avoir toutes les informations à votre disposition pour finir définitivement avec les soucis de recherche de crèche de vos collaborateurs. En tant que chef d’entreprise ou gérant de société, vous disposez à temps réel des données nécessaires pour mieux accompagner vos employés dans la gestion de la garde d’enfants.

En vérité, ma Crèche a pour objectif de vous aider à trouver dans les brefs délais une place en crèche pour tous les enfants des parents salariés par le biais de son réseau national de crèches partenaires.

Le réseau est structuré de crèches privées, publiques ou associatives sur toute la France spécialement adaptées aux entreprises. De ce fait, avec la participation de votre employeur, vous pouvez rapidement trouver une place en crèche privée au même prix qu’en crèche municipale.

En outre, privilégier ma Crèche, c’est profiter d’un service gratuit qui se charge de tout ce qui est administratif. Demandez simplement à vos collaborateurs de s’inscrire à travers le formulaire sur le site de ma Crèche.

Après 48 heures, ils recevront les éléments importants de leur recherche. Et, à partir de cet échange, leurs envies et besoins seront pris en compte pour les orienter vers les crèches les plus adaptées à leurs attentes et aux goûts de leurs enfants.