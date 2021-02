Entreprise : quelques conseils pour paraître professionnel dès le premier jour

« La première impression est toujours la bonne, surtout si elle est mauvaise ! ». Derrière cette citation d’Henri Jeanson, une réalité : avant d’être jugé pour ce que l’on fait, on est jugé par notre apparence. C’est injuste, mais il faut accepter la réalité.

En tant qu’entreprise, la meilleure manière de vous vendre est de montrer que vous êtes professionnel. Si vous voulez établir une relation durable, ainsi qu’une bonne réputation auprès de vos clients et les mettre en confiance, ces quelques conseils vous aideront à faire bonne impression afin d’augmenter vos chances d’obtenir une collaboration ou un contrat.

Soignez l’image de votre bureau

Si vous possédez un bureau, celui-ci donne à vos clients une bonne idée de vous et de votre éthique de travail. C’est le lieu où vous accueillerez ces derniers, négocierez des commandes, signerez des contrats, etc. Il est donc indispensable de ne rien négliger, au risque de renvoyer une image non professionnelle.

Organisez votre espace

Propreté et organisation sont les maîtres-mots. Pas de gobelets ou de tasses vides qui trainent sur le bureau. Espaces de rangement et étagères pour les feuilles et dossiers vous éviteront les piles de documents entassés qui ne présagent rien de bon sur le respect des délais ou sur votre rigueur.

Pensez aussi à utiliser la numérisation des documents et les outils informatiques. Cela permet de réduire la paperasse, d’organiser et d’archiver vos documents, ainsi que d’y accéder rapidement. En plus, cela renvoie de vous une image moderne et organisée.

De plus, ne négligez rien. Par exemple, vos fournitures de bureau peuvent indiquer le degré de sérieux que vous accordez à votre travail et donc à votre client. Fournissez-vous en quantité suffisante de stylos, agrafes, rame de papier, etc. Ainsi, vous n’aurez pas à chercher un stylo pour signer et ne manquerez pas de papier pour imprimer contrats et devis, par exemple.

Soignez les détails

Soigner les détails renverra une image consciencieuse de vous. Par exemple, au lieu d’utiliser un tampon sceau, vous pouvez utiliser un tampon encreur mécanique. En plus d’être plus pratique, plus professionnel et plus moderne, les tampons encreurs mécaniques peuvent être personnalisables avec votre logo, votre signature ou même être utilisés pour remplir vos chèques d’un coup. Il est facile d’en trouver et d’en commander en ligne, sur le site Otypo par exemple.

Autre détail non négligeable : pensez à mettre quelques tableaux, plantes et à éclairer agréablement votre bureau. Les tableaux vous permettent de rendre les murs moins nus et moins austères. La verdure à un effet déstressant et embellit votre bureau naturellement. Enfin, un bon éclairage permet, quant à lui, de mettre en valeur et d’éclaircir votre bureau. Embellir ainsi votre bureau montre que vous vous souciez de la productivité et du cadre dans lequel vous travaillez. Cela mettra également votre client plus à l’aise.

Soigner votre image personnelle

La première image que le client aura de votre entreprise, c’est vous-même. Soignez votre apparence et votre attitude, car vous incarnez votre entreprise.

La tenue vestimentaire

Votre tenue vestimentaire en dit long sur vous également. Lors d’un rendez-vous, lorsque vous démarchez, lorsque vous accueillez vos clients, etc., ces derniers vous jugeront, même inconsciemment.

Tout d’abord, choisissez une tenue vestimentaire qui soit en adéquation avec votre secteur d’activité ainsi que l’état d’esprit de ce dernier. Si vous êtes, par exemple, dans un secteur financier (banque, assurances, etc.), il est approprié de choisir plutôt une tenue formelle et classique : costume, chemise, chaussures classiques, etc.

Cependant si, par exemple, vous êtes dans un secteur créatif (design, événementiel, etc.) ou dans les nouvelles technologies (création de sites web, studio de programmation et développement informatique ou autre), une tenue moins formelle et plus décontractée est acceptable. Par contre, la tenue se doit d’être soignée et propre. Pas question de rencontrer vos clients avec des habits tachés ou froissés.

L’attitude

Votre attitude aussi vous définit aux yeux des clients. Votre comportement et vos agissements expriment votre personnalité et, par extension, votre travail.

Soyez ponctuel et n’arrivez jamais en retard. Faites-en un principe. Mais si un imprévu vous y oblige, prévenez toujours votre client. Cela montrera que vous le considérez, que vous le respectez et cela minimisera ainsi quelque peu l’impact négatif.

Soyez franc, honnête et direct, sans être rude, impoli ou obséquieux. Cela permet d’instaurer une relation saine, de dissiper tout malentendu ou ambiguïté et installe un climat de confiance. Essayez de vous exprimer de manière claire et pesez vos mots. Cela renverra une image de maîtrise et de sérieux. Comme il est difficile de se faire une idée sur soi-même, vous pouvez vous enregistrer et vous écouter parler, vous pourrez ainsi éventuellement corriger et améliorer votre élocution (prononciation, débit, ton, etc.).

En conclusion

Vous l’aurez compris, avant de pouvoir entamer une collaboration, de présenter votre offre, de signer un contrat, de vendre votre produit, service ou savoir-faire, etc., votre client vous jugera par l’image que vous lui renvoyez de vous. Une mauvaise impression et c’est un client qui vous échappe !

Le paraître ne vaut rien sans l’être et, dans un monde concurrentiel, le contraire est vrai également. Rendez concret ce que vous renvoyez comme image et renvoyez l’image de ce que vous offrez, vous mettrez ainsi les meilleures chances de votre côté pour réussir et durer.