2 conseils importants pour faire le bon choix de terrasse en bois

Actuellement à la mode en raison de sa pureté et de sa résistance, la terrasse en bois représente la nouvelle vedette de vos jardins et balcons. Si vous êtes tombé sous le charme naturel de la terrasse en bois de votre voisin, retenez que vous devrez vous poser plusieurs questions avant de passer à l’offensive. Quels types de bois sélectionner ? Quelle forme adopter : lames ou dalles ? On vous en parle ici pour vous aider à faire un bon choix de terrasse en bois.

Quel type de bois choisir pour votre terrasse en bois ?

En effet, pour créer une terrasse en bois dans votre jardin, vous devrez tout d’abord vous attarder sur le type de bois à utiliser. Pour y parvenir, prenez en compte trois éléments importants : votre budget, son allure esthétique et la résistance du bois selon les besoins climatiques de votre région. Ce sont en effet ces trois facteurs qui vous permettront de déterminer le type de bois que vous pouvez utiliser afin de mieux profiter de votre terrasse en bois dans le temps.

Si vous disposez d’un petit budget, il vous sera bénéfique de ne pas opter pour des bois exotiques. Concentrez-vous plus sur les bois simples, mais très résistants. L’Épicéa et le Pin sont des exemples connus pour leur caractère économique.

En ce qui concerne l’aspect esthétique, vos objectifs seront atteints, quel que soit le bois que vous aurez choisi grâce à la démarche de saturation. Pour la robustesse de votre terrasse bois la rochelle, optez pour une essence adaptée ou traitée.

Terrasse en bois : lames ou dalles ?

Les lames de bois constituent de longues planches. Elles sont identiques aux larmes de parquet qui sont fixées sur les lambourdes de la terrasse. En revanche, les dalles se posent sur un tissu géotextile. Elles peuvent également être installées sur un lit de sable ou directement sur le sol. Si vous souhaitez que votre terrasse en bois ne fasse pas l’objet d’une construction, les dalles sont d’excellentes alternatives. Mais, il faut noter que les dalles ne peuvent être réalisées avec tous les types d’essences.

Les lames par contre sont des solutions de revêtements en bois qui sont adéquats à la construction de terrasse en bois.