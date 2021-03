Le difficile choix d’une plaque funéraire

Lors d’un enterrement, le choix de la plaque funéraire est important, elle permet de rendre hommage à un être cher. Ce mémorial trouve ainsi sa place sur la pierre tombale le jour des obsèques. Avec le foisonnement des modèles, il n’est pas toujours évident de choisir une plaque funéraire. Je vous propose donc de faire le point sur les critères à prendre en compte.

Choisir une plaque funéraire : les critères de choix

La plaque funéraire revêt une importance particulière pour la famille du défunt. C’est à travers ce mémorial que les proches délivrent leur dernier message. Elle se doit donc d’être unique, mais surtout résistante.

Le matériau

Si le granit fut longtemps privilégié pour fabriquer des plaques funéraires, sachez qu’il existe désormais de nombreuses alternatives. Le choix se révèle donc très large entre la pierre, le marbre, le verre, le PVC, le plexiglas, le métal. Les plaques en ardoise sont, quant à elles, empreintes de sobriété. De plus, vous pourrez choisir un médaillon funéraire en forme de cœur en hommage à un être cher disparu. Vous trouverez également des plaques funéraires en chromaflym, une innovation dans le secteur funéraire. Ce dernier résulte de l’association de divers matériaux qui lui confèrent une résistance similaire au marbre et au granit. Autrement dit, la plaque garde son design malgré les intempéries et les rayons UV.

La forme et le design

La forme de la plaque dépendra des goûts de chacun. Ainsi, elle peut être rectangulaire, carrée, ronde ou en forme de cœur. Il n’est également pas rare de trouver des plaques funéraires à l’aspect de livre. Dans tous les cas, il faudra faire attention aux dimensions.

Les plaques funéraires se déclinent aussi en différents designs. Le tout est de choisir un thème qui correspond le mieux à la personnalité du défunt. Vous pouvez également vous inspirer de ses centres d’intérêt pour réaliser un mémorial qui lui ressemble. Les artisans funéraires peuvent également vous aiguiller sur le choix du design de la plaque.

Les options de personnalisation

La personnalisation de la plaque montre à quel point vous teniez à la personne disparue. Il convient donc de faire bon usage des options de personnalisation qui s’offrent à vous. Commencez par le choix d’une citation ou d’une photographie. Un joli portrait permettra également d’orner une plaque funéraire. Mieux encore, optez pour une combinaison plus créative pour que la plaque puisse se distinguer des autres. En faisant bon usage des options de personnalisation, vous obtiendrez une plaque uniforme et complète visuellement. Toutefois, les délais de réalisations peuvent être plus longs qu’avec les versions plus classiques.

Choisir une plaque funéraire : privilégiez la qualité

La qualité doit constituer le critère de choix le plus important au moment de commander une plaque funéraire. Ce mémorial est en effet amené à durer et à supporter les intempéries ainsi que la poussière. Une plaque funéraire de qualité marque surtout l’amour et le respect envers le défunt. C’est pourquoi il convient de privilégier l’apparence esthétique, notamment en choisissant des matériaux robustes et élégants. Enfin, l’inscription doit être parfaitement visible.

Quel message inscrire sur une plaque funéraire ?

La plaque permet de transmettre un message et des souvenirs afin de témoigner du respect en mémoire du défunt. Dans ce sens, elle représente un espace de liberté où la famille pourra s’exprimer. Ainsi, vous pouvez y inscrire les mentions classiques comme : « à notre cher papa », « à notre douce maman » ou « à notre grand-mère adorée », par exemple.

Sinon, préférez les mentions plus élaborées qui se déclinent sous la forme d’expressions. Prenez par exemple « Tu restes à jamais dans nos cœurs », « Tout passe, tout s’efface, sauf les souvenirs » ou encore « Repose en paix mon ange ». Vous pouvez aussi opter pour des pensées plus profondes telles que « Le soleil s’est couché trop tôt », « Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon » ou encore « Tu emportes dans ta tombe nos regrets éternels ».

Certains apposent des messages plus personnels sur les plaques funéraires. Il n’est pas rare d’y lire « A toi notre ami, tu aimais la vie », « Il s’est éteint comme il a vécu, dans la paix et la douceur », « Un jour, nous viendrons nous asseoir près de toi, dans la maison de Dieu ». En outre, les citations et les poèmes permettent également de rendre un bel hommage à un être cher. Vous pouvez notamment emprunter des citations, notamment celle de Victor Hugo : « Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis ». De son côté, Georges Sand a dit : « Le souvenir est le parfum de l’âme » tandis que Michel-Ange a affirmé que « Dieu a donné une sœur au souvenir et l’a appelée espérance ». A vous de choisir le message que vous souhaitez voir inscrit sur la plaque.

L’usage d’objets funéraires est réglementé par les articles de loi du Code général des Collectivités territoriales. Ainsi, certaines décisions relèvent du Maire de la ville où se trouve le cimetière. Il convient donc de s’informer au préalable auprès de la Mairie avant de passer commande d’une plaque funéraire.

Combien coûte une plaque funéraire ?

Le prix d’une plaque funéraire varie d’un artisan à l’autre. Il faudra donc prévoir un budget en conséquence, car le coût peut augmenter selon l’ampleur du projet de gravure. Dans la plupart des cas, le prix sera déterminé en fonction du nombre de lettres. Certains graveurs de plaques proposent également des tarifs fixes pour les messages classiques (modèles). Attention, la facture peut augmenter selon le choix de la calligraphie et des couleurs utilisées.

S’il devait effectuer des travaux sur le lieu de sépulture, l’artisan graveur pourrait aussi vous facturer des frais de déplacement. Il s’avère donc plus prudent de faire une demande de devis avant de passer commande d’une plaque funéraire. Pensez également à comparer différents devis avant de faire votre choix. N’oubliez pas de vous renseigner sur les artisans les plus fiables pour éviter les erreurs sur la commande. Dans tous les cas, prenez le temps de choisir la plus belle plaque funéraire afin de rendre votre dernier hommage à l’être cher.