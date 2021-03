Qu’est-ce que l’innovation sociale ?

Avez-vous déjà entendu parler d’innovation sociale ? Savez-vous à quoi cela correspond ? Lisez notre article pour en savoir plus sur l’innovation sociale, son importance et la façon dont elle est devenue un sujet d’actualité dans le monde.

Qu’entend-on par innovation sociale ?

Il existe de nombreuses définitions relatives à l’innovation sociale et à l’entrepreneuriat social. En gros, elles font référence à toute solution qui répond à un problème social ou environnemental, crée des relations sociales dans le processus et implique de nouveaux types de collaboration. Les innovations elles-mêmes peuvent être soit des produits, des services ou des modèles qui répondent aux besoins non satisfaits de la communauté de manière efficace, améliorant ainsi la vie des gens. Plus brièvement, l’entrepreneuriat social consiste à faire le bien de manière intelligente. Cela signifie que l’impact social vient en premier lieu, mais que le modèle de revenus de l’entreprise doit être optimisé afin d’obtenir un impact positif à plus grande échelle.

Est-ce un phénomène nouveau ?

L’innovation sociale n’est pas un phénomène nouveau. La nouveauté pourrait être l’utilisation de la technologie actuelle au service des gens plutôt que pour leur divertissement ou certains besoins imaginaires. Il existe de nombreux exemples d’innovations sociales à travers l’histoire, des hôpitaux et des coopératives, des jardins d’enfants de quartier, des maisons en autoconstruction, des syndicats, des clubs de lecture ou des dirigeants qui redirigent les revenus vers des causes sociales.

Parmi les exemples relativement nouveaux d’innovations sociales, on peut citer Amnesty International qui a contribué à la croissance des droits de l’homme, Greenpeace et d’autres mouvements écologiques qui ont donné aux citoyens la possibilité de s’engager directement dans le changement social. Il existe également un mouvement de commerce équitable qui se développe à l’échelle mondiale et qui a été conçu pour aider les producteurs des pays en développement à obtenir de meilleures conditions commerciales. Cette initiative promeut le développement durable et garantit les droits et les conditions des travailleurs marginalisés.

Pourquoi l’innovation sociale est-elle particulièrement importante aujourd’hui ?

La nécessité de l’innovation sociale s’explique par le nombre croissant de défis sociétaux mondiaux. Il existe un écart important et probablement croissant entre l’ampleur des problèmes auxquels nous sommes confrontés et le nombre de solutions que nous proposons.

L’augmentation de l’espérance de vie, par exemple, est un défi qui nécessite une nouvelle approche des systèmes de retraite et un soutien mutuel pour lutter contre l’isolement.

Autre défi sociétal : l’isolement des habitants des zones rurales. En réponse à cette problématique, Groupe SOS, une association française à but non lucratif spécialisée dans l’entrepreneuriat social a entrepris le projet 1000 cafés. Cette initiative consiste en la création ou la reprise de 1000 cafés dans les communes de moins de 3500 habitants sur le territoire français. Les cafés pourront proposer différents services pour dynamiser la commune et rendre plus agréable la vie des habitants : service de boissons, point presse ,dépôt de pain; petite épicerie, produits locaux ou encore relais postal. Vous pouvez découvrir ce projet sur le site 1000cafes.org.

Le changement climatique est aussi un problème que nous ne pouvons plus reporter. Il faut pour cela trouver des moyens créatifs et responsables de transformer les paysages des grandes villes et nos habitudes actuelles de déplacement et de consommation afin de réduire l’empreinte carbone.

Le nombre croissant de maladies de longue durée comme le diabète, la dépression ou les problèmes cardiaques nécessite des innovations techniques et sociales sous la forme de nouveaux systèmes et procédures de soins médicaux.

Nous espérons vous avoir donné une petite vision de l’innovation sociale. Comme vous le constatez, les besoins sociétaux sont nombreux. Si vous avez vous aussi un projet social, n’hésitez pas à vous lancer !