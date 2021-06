Comment nettoyer une demeure à la suite d’un suicide ?

La mort est inéluctable dans la vie de tout être humain. ET à un moment donné, chacun devra faire l’expérience douloureuse de supporter la disparition d’un proche. Cependant, nul ne souhaite voir la dépouille de son parent ou ami qui a choisi mettre fin à sa vie.

Pourtant ce sont des faits qui arrivent bien souvent et il faudra l’affronter. Alors face à un cas de suicide qui a eu lieu dans une maison, vous aurez certainement du mal à savoir comment réagir. En lisant cet article, vous trouverez quelques pistes sur la conduite à tenir.

Le nettoyage d’un local après un suicide

Des facteurs de diverses natures (externes ou internes) peuvent être la cause du suicide d’une personne. Et lorsque ce drame survient dans une pièce de votre demeure, la vue des lieux crée un profond inconfort, voire un dégoût. Pour l’entourage immédiat du défunt, le traumatisme est encore plus grand lorsque la pièce est laissée en mauvais état.

Pour essayer de vite se remettre de ce choc, il est impératif de procéder à un nettoyage après décès, post-mortem, suicide ou scène de crime. Pour que le ménage se fasse bien, prenez le soin de contacter un professionnel qui sait mieux que vous la procédure à suivre dans ce cas de figure.

Après avoir isolé la pièce, le spécialiste procèdera au nettoyage des lieux en suivant un ordre de nettoiement bien défini. En dehors des cadres de l’immobilier (mur, sol, portes, etc.), chaque objet présent dans la pièce doit être remis au propre. Il s’agit notamment des mobiliers : canapés, moquettes, lits… Il faut préciser ici que la technique de nettoyage doit être conforme aux exigences de la famille.

La désinfection d’un lieu de suicide

Après un suicide qui s’est déroulé dans une maison, il ne faudrait pas se contenter de nettoyer simplement les lieux. Il est indispensable de réaliser une désinfection avec des produits bien choisis et adaptés. Vous comprenez donc que vous ne pouvez réaliser cette tâche seul, et qu’il faille recourir à une compagnie Nettoyeurs Extrême-Entreprise de nettoyage et désinfection spécialisée.

En général lorsque quelqu’un se suicide, son corps n’est retrouvé que plusieurs jours après le drame. À ce stade, la dépouille est déjà livrée à une décomposition de la chaire et des organes et une odeur répugnante envahit la pièce. La maison est alors considérée comme un lieu infesté qu’il faudra assainir au plus vite afin d’éliminer les germes et autres micro-organismes.

Cette désinfection est importante et doit se faire au plus vite après que le corps ait été retrouvé. Autrement, les bactéries et l’odeur libérées par la dépouille pourraient entrainer une invasion d’insectes sur les lieux.