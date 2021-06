Quelle taille d’abri choisir pour y ranger un 4×4 ?

Quand on laisse sa voiture 4×4 à l’extérieur, elle est exposée aux intempéries comme la pluie, le gel, la grêle, la chaleur, le vent, la neige… n’oublions pas les chutes de branches qui peuvent faire des dégâts sur la carrosserie. Tout ça peut causer des dommages d’ailleurs, réparer une telle voiture demande de l’investissement. Mais encore, il est sujet à l’insécurité. On n’a pas l’esprit tranquille par peur que quelqu’un le vol. Pour bien protéger votre 4×4, choisissez un abri métallique en kit. Si vous ne savez pas quelles dimensions prendre, on vous conseille.

Définissez vos besoins

Avant même de chercher un abri métallique en kit pour votre voiture 4×4, déterminez d’abord vos besoins. La première chose que vous devrez déterminer pour connaître les dimensions de votre futur garage est le nombre de véhicules à ranger dedans. Pour information, dans le cas d’un 4×4, il faut un abri de 6,20 x 3,30 mètres, c’est environ 20,50 m². Garage en kit métallique pour voiture, prévoyez 2,50 mètres de haut. Gardez en tête qu’un véhicule 4×4 demande une plus grande dimension. Ensuite, pensez aux aménagements intérieurs. Est-ce que la construction fera aussi office d’atelier ou de buanderie ? Est-ce qu’il va accueillir une armoire à outils, des étagères, un espace de bricolage, des vélos, des motos… ? Les dimensions seront ajustées suivant les aménagements à ajouter dans le garage. Toutefois, il faut qu’il y ait suffisamment d’espace pour mettre le ou les véhicules et pour faciliter l’entrée et la sortie. Le mieux est que vous faites un plan précis de votre futur abri en métal. N’hésitez pas à voir plus grand qu’il y ait des murs ou non et que le toit soit sans pente ou à double pente.

Tous les avantages d’un garage métallique en kit

Le garage métallique en kit pour 4×4 est une extension de l’habitation. Son acquisition présente de multiples avantages à ne citer que la facilité d’installation. Pour le poser, il n’est pas nécessaire de faire appel à des professionnels ou d’être un bricoleur expérimenté, car la notice est là afin de tout expliquer. Quelques jours suffisent à l’installer, mais il faut au moins deux personnes afin de bien manipuler les panneaux en métal. Il y a aussi l’entretien, c’est facile à faire, et il n’est pas nécessaire d’appliquer des produits protecteurs comme avec certains matériaux comme le bois. Il faut savoir que ce type de garage a déjà reçu un traitement en usine. Pour son nettoyage, un simple jet d’eau suffit à le rendre comme neuf. Quant à son prix, ça dépend de la qualité du métal de fabrication. Le plus gros investissement concerne la préparation du terrain : aplanissement, travaux de terrassement, coulage de dalle et création de longrines. Ça doit être effectué avant l’arrivée de l’abri pour voiture 4×4. Certaines personnes disent qu’il est peu esthétique, mais il est disponible sous différents coloris pour s’adapter à n’importe quel environnement.