L’évolution du marché de crédit et pourquoi y recourir ?

En ce moment, le nombre de dossiers de surendettement en France est en baisse, mais il reste encore important. Pour éviter une situation de surendettement, la solution la plus privilégiée par les particuliers est le rachat de crédits. C’est un concept qui n’est plus nouveau en France, et il présente de nombreux avantages.

Le principe du rachat de crédits

Opération bancaire, le rachat de crédits est le fait de rassembler plusieurs crédits en cours dans un seul nouveau crédit et de profiter de conditions harmonisées (une unique durée et un seul TAEG). Ça peut être un crédit consommation, un crédit immobilier, un crédit auto, un crédit travaux, prêt personnel… Le rachat de crédits permet de régler les dettes, d’améliorer le montant reste à vivre tous les mois, de restructurer le budget et de permettre une nouvelle souscription à un nouvel emprunt. Si on veut demander un rachat de crédit, il faut aller chez un organisme de financement afin de clôturer les dettes en cours en remboursant tous les créanciers. Suite au regroupement des échéances, le nouveau crédit obtenu sera remboursé tous les mois. Il y a un unique prélèvement réduit par rapport au cumul initial des mensualités avant le rachat de crédits. Avant de vous lancer, effectuez votre simulation de regroupement de crédits en ligne.

Les avantages du rachat de crédits

Le rachat de crédit présente plusieurs avantages. En effet, il permet de diminuer le montant des mensualités (jusqu’à 50 %), et ça permet de rééquilibrer la situation financière entre les dépenses récurrentes et les revenus. Il est possible de renégocier le taux d’intérêt et d’échelonner le remboursement sur une longue période. Mais encore, ce dispositif permet d’éloigner le surendettement, car l’état des finances est amélioré. Donc, le taux d’endettement est en baisse, on gagne en pouvoir d’achat ainsi qu’en trésorerie, et c’est ce qui permet de se lancer dans un nouveau projet. Le rachat de crédits facilite aussi la gestion budgétaire avec le paiement d’une seule mensualité chaque mois. De plus, il y a un unique interlocuteur. Un regroupement de crédits permet donc de simplifier la vie.

Le marché du rachat de crédits

Le rachat du crédit est une opération bancaire qui prend de plus en plus d’ampleur en France, et il touche surtout les personnes endettées. Mais il concerne également les retraités afin de combler la baisse de rémunération. Il y a encore quelques années, très peu d’établissements le proposaient maintenant, le marché du regroupement de crédits est pris d’assaut par 7 acteurs majeurs qui sont d’ailleurs des filiales de grandes banques françaises. Il y a BNPPE, CFCAL (Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine), GE Money Bank, Sygma-Banque, Creatis, Credilift et CGI. Le CFCAL qui est un acteur majeur dans le secteur est une filiale du groupe BPCE. Credilift, CGI et Creatis sont les filiales de la Société Générale, du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel. Sygma-Banque faisant partie du groupe BNP est attaché au pôle crédit de Cofinoga ou Laser-Cofinoga. C’est certain, le marché du rachat de crédits est en pleine expansion, c’est un marché très dynamique. En effet, en quelques années, il est passé d’un marché embryonnaire à un marché mûr, et c’est une excellente nouvelle pour les acteurs.