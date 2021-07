Quel type d’armoire métallique choisir pour équiper son bureau ?

Pour travailler dans les meilleures conditions, vous cherchez un espace de rangement pratique, solide et résistant pour votre bureau ? Est-ce que vous avez pensé à l’armoire métallique ? Il accueille aussi bien les dossiers, les outils de travail que les habits professionnels. Différents modèles d’armoires métalliques existent pour répondre aux besoins de chacun, et on vous aide à faire le bon choix.

Le choix de l’armoire métallique suivant le type d’ouverture

L’armoire métallique à rideaux : Si vous n’avez pas assez de place dans votre bureau pour l’ouverture des portes, choisissez une armoire métallique à rideaux chez Wood Mobilier. Ces rideaux sont intégrés donc, il n’y a pas d’encombrement frontal. Ils sont en général en PVC rigide, et ils permettent un accès total au contenu de l’armoire, il n’y a aucune gêne. Pour les dimensions, le choix est large pour satisfaire amplement vos besoins. C’est surtout le bon choix pour entreposer les documents.

L'armoire métallique à portes battantes : L'atout de ce modèle est que vous pourrez y ranger facilement vos affaires professionnelles. L'armoire métallique à portes battantes offre une ouverture de plus de 180°, et ça permet d'accéder aisément à son contenu, il n'est plus nécessaire de retenir la porte. Son intérieur présente des étagères et des tablettes, et elles sont placées à différentes hauteurs afin de créer des étages. Il y a des modèles avec des tiroirs, et c'est encore plus pratique, surtout au cas où tous les objets ne doivent pas se trouver au même endroit. Pour la porte, il y a des modèles à une porte et à deux portes selon vos besoins. La hauteur est également au choix. Cependant, avant de prendre une armoire métallique, vous devrez vous assurer que vous avez assez d'espace pour l'ouverture des portes battantes. Il ne faut pas que ça gêne ou que ça engendre des manipulations compliquées.

L'armoire métallique à porte vitrée : Ce type d'armoire métallique permet d'avoir une vue nette de tout ce qu'il y a dedans. Il peut être à portes battantes. Cependant, il faut vérifier de près la qualité du verre, l'idéal est que ce soit suivant la norme EN12-150. Le cadre doit être en acier pour plus de résistance. À part le verre, l'autre option est le polycarbonate transparent qui permet de voir le contenu sans ouvrir. Pour l'intérieur, c'est pareil qu'avec les autres types d'armoires métalliques.

Le choix suivant l’usage de l’armoire métallique

L’armoire métallique sécurisée : Si vous avez des documents sensibles et confidentiels ou des produits chimiques et dangereux à protéger, prenez une armoire métallique sécurisée. La particularité de ce modèle est qu’il affiche une épaisseur 10/10 ème avec une serrure 3 points. S’il y a une effraction, il est assuré de résister plus longtemps. Aussi, les portes sont indégondables, qu’elles soient fermées ou ouvertes, et les charnières sont invisibles. L’autre particularité de l’armoire métallique sécurisée est la présence de tablettes réglables pouvant supporter jusqu’à 100 kg. Certains modèles sont équipés d’aérations hautes et basses.

L'armoire métallique murale : Cette armoire métallique est fixée au mur, et elle permet de ranger les objets ou les matériels en hauteur. C'est un excellent choix pour l'optimisation de l'espace de travail. Elle trouve sa place au-dessus de la table de travail ou de l'établi. Néanmoins, elle n'est pas faite pour supporter les charges lourdes, et elle n'est pas très grande contrairement aux autres modèles.

L'armoire métallique informatique : Ce modèle ergonomique et pratique range et protège efficacement les matériels informatiques, et il est utilisé dans le secteur industriel. Son avantage est qu'il s'adapte facilement à tous les lieux, et il permet d'utiliser l'ordinateur en toute sécurité.

L'armoire métallique d'atelier : À la fois pratique et robuste, ce modèle est essentiel afin de bien ranger et d'organiser les matériels en entrepôt et en atelier. Il est en tôle, et il est équipé de différentes étagères.

L'armoire métallique d'entretien : Ce modèle est parfait pour le rangement des matériels d'entretien. Il permet de ranger aisément les équipements de nettoyage ainsi que tous les produits d'entretien.

L'armoire métallique à linge : C'est un équipement de buanderie, et il est utile pour les industries agroalimentaires, chimiques et hôtelières. Il accueille le linge propre, mais il permet aussi de trier le linge sale sans trop d'efforts.

L'armoire métallique à plan : Ce type de mobilier de bureau est surtout employé pour conserver et stocker les documents spécifiques comme les plans d'architecte, les dossiers importants ou les archives. Il vient avec des tiroirs à rail télescopique, et c'est pratique afin de consulter des documents à même le tiroir.

Nos conseils

Pour bien choisir une armoire métallique, déterminez bien d’abord ce que vous pensez stocker dedans, ça permet de trouver les bonnes dimensions. La capacité de stockage est importante pour un modèle haut. Vous pourrez maximiser le rangement sur un minimum de surface au sol. Pour ne pas trop encombrer la pièce, un modèle bas est parfait. Prêtez attention aussi aux équipements comme les tablettes et les tiroirs : Est-ce qu’il y a assez de tablettes ? Est-ce qu’elles supportent les charges lourdes ? Est-ce qu’il est possible d’ajouter d’autres tablettes et de cloisonner les tiroirs ? Ne négligez pas la solidité. Pour ce qui est de la couleur de l’armoire métallique, les entreprises optent souvent pour le coloris standard qui est le gris clair RAL7035. Toutefois, suivant vos goûts et la décoration de votre bureau, d’autres coloris sont disponibles : gris foncé, noir, bleu, vert, blanc… Sur demande, il est possible de personnaliser les couleurs.