Maison isolée au milieu des champs : comment résister au froid ?

Vivre dans une maison au milieu des champs exposent votre maison au froid et au vent de tous les côtés. Si vous vivez dans une maison isolée, pensez à procéder à l’isolation thermique afin de bénéficier d’un confort optimal.

Sachez que 50 pour cent de la diminution de la chaleur provient des murs et du toit. C’est pour cette raison que les maisons mal isolées peuvent devenir plus froides en hiver et très chaudes en été. Une bonne isolation thermique est votre seule option pour contourner ces problèmes. En plus du confort thermique apporté par l’isolation, cela engendrera également la baisse de vos factures de chauffage. Découvrez grâce à ce guide comment vous pouvez résister au froid dans une maison isolée au milieu des champs.

Le taux des pertes de chaleur dans une maison mal isolée

Dans une maison mal isolée, environ 30 pour cent des pertes thermiques proviennent de la toiture, 25 pour cent par les murs, 15 pour cent viennent des fenêtres et des portes et 7 à 10 pour cent proviennent du sol.

Une maison isolée : quels sont les différents types de matériaux à utiliser ?

De nombreux types de matériaux s’offrent à vous pour isoler votre maison, à savoir : la laine de verre, la laine de roche ainsi que la mousse polyuréthane.

Une maison isolée : La laine de verre

La laine de verre ou laine rose est le matériau le plus utilisé pour isoler une maison. Elle est composée de fragments de verre recyclés et de sable pur. La laine de verre a l’avantage d’être facile à installer. En plus, vous pouvez l’acquérir à un prix abordable. Cet isolant est surtout utilisé pour les toits en pente, les planchers en bois ou pour les murs intérieurs.

Une maison isolée : la laine de roche

La laine de roche provient d’une roche volcanique fondue à une température d’environ 1600°. Cet isolant est polyvalent, en plus, une de ses meilleurs caractéristiques est qu’il ne perd pas son efficacité au fil des ans. La laine de roche peut être utilisée sur tous les supports : les murs intérieurs et extérieurs, la toiture ainsi que le sol.

Une maison isolée : la mousse polyuréthane

La mousse polyuréthane est également un isolant performant. En effet, elle est étanche à l’air, imperméable et dispose d’une faible conductivité thermique. Ce matériau est surtout utilisé pour isoler le sol, le toit, les fenêtres et les portes de votre maison.