Transplantation de cheveux : la Turquie à la pointe de la technologie FUE

L’idée d’une greffe de cheveux peut générer des doutes et des incertitudes. Cependant, pouvoir compter sur la qualité des cliniques turques, spécialisées dans la chirurgie esthétique et la transplantation de cheveux, facilite la décision.

La transplantation de cheveux en Turquie vous permet de bénéficier de centres spécialisés et de pointe, dont la philosophie est d’obtenir des résultats de haut niveau. Ces résultats sont une conséquence directe du niveau de professionnalisme atteint par les équipes, de la méthode de travail développée et des techniques utilisées.

Les structures spécialisées, présentes à Istanbul, confirment le haut niveau de préparation de ceux qui travaillent dans le secteur de l’esthétique en offrant des installations 5 étoiles, dont la priorité est d’assurer la satisfaction maximale des patients au meilleur prix possible, sans avoir rien à envier aux cliniques européennes.

Pour ceux qui posent la question de la transplantation de cheveux là où elle coûte le moins cher, la réponse est sans aucun doute : en Turquie.

Les cliniques turques sont réputées pour l’expertise dont elles bénéficient et le savoir-faire de leurs équipes médicales spécialistes, motivés par le désir de se dépasser et de voir s’accroître leur potentiel artistique et leur sens esthétique.

La Turquie offre une large gamme de traitements à des prix compétitifs.

En matière de transplantation de cheveux, la Turquie est définitivement au sommet. Les cliniques turques sont préférées par un nombre croissant de patients, d’abord par les Français, puis par les Italiens.

Les raisons de ce choix ont en commun l’étendue de l’offre, la qualité des traitements et bien sûr les coûts très compétitifs face à des normes d’hygiène et de santé élevées. Le prix bas n’est pas une indication de mauvaise qualité, bien au contraire. Istanbul excelle en matière de qualité, de sécurité, de soins et d’efficacité. Preuve en est le nombre élevé de clients venant du monde entier.

Pour pouvoir bénéficier d’une greffe de cheveux Turquie, il est nécessaire d’évaluer différents postes de dépenses. Ceux qui sont sur le point de franchir une étape aussi importante peuvent envisager la solution “tout compris”, qui comprend le coût de l’hébergement dans un hôtel pour deux nuits dans des établissements 5 étoiles, les transferts en VIP de l’aéroport à l’hôtel et à la clinique, et bien sûr le coût de l’opération, du préopératoire au postopératoire.

Innovation et efficacité : la technique FUE, la proposition phare des cliniques turques

Connue et appréciée dans le monde entier, la technique FUE est la méthode de transplantation capillaire la plus moderne et la plus avancée. La méthode la plus utilisée dans les cliniques turques.

En parlant de la technique FUE, de l’anglais Follicular unit extraction, il est correct de considérer cette méthode une perfection. Chaque greffon est prélevé de façon individuelle consistant des groupes de 1,2 ou plus de cheveux dans le même bulbe pileux. L’extraction des follicules est effectuée sous anesthésie locale, de manière absolument indolore, puis on procède à des micro-inclusions dans les zones où les cheveux sont implantés.

Ceux qui se rendent dans les cliniques turques ont la garantie de choisir l’intervention de professionnels ayant une expérience avérée, et de bénéficier de la meilleure relation médecin-patient. Les cliniques sont également reconnues au niveau international et bénéficient d’un soutien technologique de pointe.