Comment fonctionnent les trieurs à grain ?

Voici un aperçu du fonctionnement des trieurs à grain, comme ce nettoyeur JCC VibroCompact.

L’histoire commence avec le moteur du trieur à grain

Les moteurs extraient l’énergie du carburant en le brûlant. Dans certaines limites, la quantité de carburant qu’un moteur peut brûler efficacement dépend de l’alimentation en air. Un moteur passe plus de 25 % de son temps à fonctionner comme une pompe à air pour aspirer l’air. L’utilisation de turbocompresseurs à gaz d’échappement comme moyen de pousser plus d’air dans le moteur est maintenant assez courante. Il devient évident qu’une alimentation en air suffisante est essentielle au bon fonctionnement du moteur, et tout ce qui restreint excessivement le flux d’air dans le moteur entraînera une consommation de carburant plus élevée et/ou une perte de puissance.

Cependant, une certaine restriction est nécessaire. Rien ne raccourcit la durée de vie d’un moteur comme la “saleté”. Il n’y a vraiment qu’une seule façon pour la plupart des impuretés de pénétrer dans le moteur, et c’est par l’admission. Un filtre à air est une restriction du flux d’air, mais c’est une restriction nécessaire et tous les moteurs en sont équipés.

Quel est le degré de restriction ?

Le terme “restriction” fait référence à la quantité de vide nécessaire pour aspirer l’air dans le moteur. Cette dépression est généralement mesurée en pouces d’eau. La limite tolérable de la dépression nécessaire pour aspirer l’air est de 25 à 30 pouces. C’est donc le réglage des jauges de type pop-up qui sont utilisées pour indiquer quand le filtre à air a besoin d’être entretenu

L’importance du nettoyage

Certains propriétaires d’équipements préconisent le nettoyage des éléments secs comme moyen d’économiser l’argent du filtre. Cependant, la question de savoir si cela doit être fait ou non est très controversée.

Tout le monde s’accorde cependant à dire que leur nettoyage comporte des risques majeurs. La méthode de nettoyage la plus courante consiste à prendre l’élément et à le frapper sur quelque chose pour secouer une partie de la poussière. Le danger est d’endommager l’élément ou de bosseler le joint d’extrémité de sorte qu’il ne s’adapte pas correctement au récipient, permettant ainsi à l’air sale de se déverser dans le moteur.

Une autre méthode de nettoyage consiste à refouler l’air à travers le filtre pour souffler la saleté ou à l’aspirer à l’aide d’un aspirateur. Dans les deux cas, il existe un risque de rupture ou de déchirure. Même un petit trou ou une petite déchirure peut laisser entrer suffisamment de saletés dans le moteur pour le détruire en quelques heures.

L’autre méthode de nettoyage courante consiste à laver l’élément filtrant dans un solvant approprié. Cependant, après quelques lavages seulement, la plupart des éléments commencent rapidement à perdre leur capacité de filtrage.

Il convient de noter que les jauges de type pop-up, qui sont préréglées uniquement pour indiquer une lecture de restriction élevée, n’indiqueront jamais que le filtre a besoin d’être entretenu si l’élément présente un trou ou un joint endommagé.