Comment choisir l’entreprise qui construira votre demeure ?

Prévoir de construire sa maison nécessite bien évidemment de faire recours à une entreprise de bâtiment. Cette dernière dispose de toutes les connaissances et des compétences pour réaliser ce projet. Il est cependant nécessaire de savoir choisir la société qui vous convient, car toutes ne font pas preuve de sérieux dans l’exécution des travaux. Divers facteurs sont donc à considérer pour faire le bon choix.

Le sérieux de l’entreprise, un aspect essentiel à vérifier pour faire son choix

Avant de choisir l’entreprise qui construira votre demeure, il est important que vous preniez en compte le sérieux qu’il met dans l’exécution de ses travaux. Prenez donc le soin de jeter un coup d’œil sur le net des réalisations qu’elle a eu à faire dans le passé pour d’autres clients.

Vous pouvez même prendre le temps d’aller sur les chantiers en cours dont le Constructeur de maisons dans les Laurentides se charge. Les avis des anciens clients vous seront aussi utiles. En général, lorsque ces derniers recommandent la société de bâtiment, c’est que celle-ci fait bien son travail.

L’immatriculation de l’entreprise au RCS, au RCP et à la garantie décennale

La base à vérifier lors du choix d’une société de construction de maison est l’enregistrement de celle-ci au registre de commerce. Vous devrez aussi vérifier son numéro SIREN/SIRET. Ces renseignements sont utiles pour ne pas vous tourner vers une entreprise BTP peu fiable. Lorsque vous prenez le devis qu’elle vous présente, vous devrez donc y vérifier ces différents numéros qui doivent y être présents. Malgré le fait que l’artisan choisi travaille en tant qu’autoentrepreneur, il doit au moins disposer d’un numéro SIRET. Il n’est toutefois pas interdit que vous demandez le KBIS de la société de BTP que vous aurez à choisir.

Vérifiez aussi la RCP ainsi que la garantie décennale de l’entreprise. C’est une sorte d’assurance responsabilité civile professionnelle que ces experts devront disposer. Elle couvre en effet la société BTP et même vous en tant que client de tous les dommages qui pourrait être causé lors des travaux.

Assurez-vous également que la compagnie de construction de votre choix dispose d’une garantie décennale pour couvrir les gros travaux. Cela permet en réalité de couvrir durant 10 ans l’ensemble des dommages qui pourrait survenu après la fin des travaux. Une entreprise de bâtiment qui n’a pas la capacité de fournir une telle assurance ne devrait pas attirer votre attention.

La qualification de l’entreprise de construction de demeure

Pour la construction de votre maison, il est conseillé de choisir une entreprise de bâtiment qui est qualifiée avec des certifications ou des labels. Ceci atteste de sa compétence et vous donne l’assurance d’avoir à la fin des travaux une demeure parfaitement construite. Les labels comme BBC, HPE, HQE deviennent de plus en plus standards dans le monde immobilier et tous les experts n’ont pas vraiment le savoir-faire. Considérez cela pour faire le bon choix.