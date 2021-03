Quand les parents viennent vivre avec les enfants

Vivre seul est angoissant pour vous ? Votre santé décline ? Vous ne pouvez entretenir seul votre maison ? Ce sont tant de raisons qui poussent les parents à vouloir vivre avec leurs enfants. Cette situation nécessite une profonde analyse avant toute décision, car elle implique le changement de quelques habitudes. Qu’est-ce qu’une telle cohabitation implique ? Quels en sont les avantages et inconvénients ?

L’approbation de tous

L’hébergement d’un parent chez soi nécessite une mûre réflexion, car elle perturbe la routine connue par les uns et les autres. L’approbation d’une telle décision doit venir de tous les membres de la résidence (enfants, parents, petits-enfants). De plus, les autres enfants du parent à héberger doivent être mis au courant avant une telle décision. L’avis de tous est conseillé.

Plusieurs raisons sous-tendent une telle résolution d’accueillir les parents dans des Maisons intergénérationnelles. Une femme enceinte ou une femme qui vient d’enfanter a besoin des conseils de sa mère par rapport à son bébé. Les parents vieillissants ont besoin d’une prise en charge, le lien familial est parfois la solution.

Les avantages

Cette cohabitation apporte quelques avantages à votre ménage. Lorsque les enfants grandissent et quittent le nid familial, les parents vivent seuls et ont à leur charge les différentes tâches de la maison. En venant vivre avec leurs enfants, ces parents se sentent plus en sécurité, moins seuls. De plus, le parent vous aide avec vos enfants en les amenant à l’école, en les aidant dans leurs devoirs. Il tisse ainsi des liens avec ces petits-enfants. Sur le plan financier, le parent peut vous aider avec vos dépenses (l’électricité, le gaz, le téléphone, les taxes ou autres).

De plus, la cohabitation vous permet de resserrer les liens avec vos parents. Vous apportez également un soutien émotionnel si l’un des deux parents décède ou des soins en cas de maladies.

Ce que ça implique

Dans ce contexte de cohabitation, il est évident que ni les beaux-parents ni le conjoint ne souhaite voir sa zone d’intimité franchie. Pour ne pas en arriver là, établissez les règles quant à l’espace de vie et le partage des tâches dès le départ. Parfois, le couple a besoin de passer du temps avec ses enfants, les parents qui habitent chez vous doivent prendre leurs dispositions en ces circonstances. Il faudra parfois faire des compromis et gérer les divergences. Certaines habitudes sont également perdues. Pour le parent, il n’est plus en mesure de passer du temps avec ses amis de même génération.

Par ailleurs, avant que les parents emménagent chez vous, vous devez discuter des différents aspects de la vie en commun. Vous pourrez ainsi prévenir les déceptions et problèmes. Il faut également prévoir toutes les situations qui pourraient survenir : des maladies, une perte d’emploi, le décès d’un des parents.

L’hébergement d’un parent n’est certes pas chose aisée, mais avant d’accepter le faire, vous devez faire le point sur ce que cela impliquerait. Faites les analyses nécessaires à cet effet.