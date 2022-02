Comment déterminer s’il vaut mieux rester locataire ou devenir propriétaire ?

Devenir propriétaire ou rester locataire ? C’est la question que se posent beaucoup de Français. Nombreux ont du mal à prendre la décision, car ces deux options ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Si actuellement, vous louez depuis quelques années, si vous n’arrivez pas à choisir entre rester locataire ou devenir propriétaire, continuez votre lecture, on vous éclaire sur la meilleure décision à prendre.

Rester locataire

Rester locataire de condos locatifs à Mirabel est avantageux en cas de changements de vie personnelle comme un divorce, une mutation professionnelle… Il est ainsi possible de changer de logement sans attendre la location de notre actuelle habitation ou sa revente ou encore la souscription à un prêt relais afin de pouvoir partir. Il y a ainsi une grande liberté de mobilité. L’autre avantage d’être locataire est que l’on peut faire des économies si on opte pour un logement meublé, car on n’a pas à acheter du mobilier. Mais encore, on est déchargé des charges de propriétés comme les taxes d’habitation, les taxes foncières et les charges de copropriété. Tout cela est plus cher qu’une assurance habitation que l’on doit souscrire en tant que locataire. Également, il n’y a pas de frais de réparation des gros travaux comme la façade, le toit… ainsi que les démarches à faire pour chercher des artisans pour les faire. Néanmoins, la location n’est pas rentable sur le long terme, et le loyer est toujours à la hausse.

Devenir propriétaire

Acheter un bien immobilier (appartement ou maison) demande de la préparation, mais aussi un important investissement. En effet, en plus de l’acquisition, il y a les frais de notaire, les droits de mutation ainsi que les impôts fonciers avec un montant variable suivant l’emplacement du bien. Si l’achat peut être financé par un prêt immobilier, il ne faudrait pas oublier les mensualités, et la durée de remboursement est souvent longue. De même, si à la revente, le bien ne trouve pas preneur, ce sera une revente à perte. Quoi qu’il en soit, devenir propriétaire est avantageux sur le long terme, car cela sécurise le futur. À la retraite, on aurait terminé de payer ces mensualités, et on a un logement qui nous appartient. De ce fait, on a moins de charges financières à ce moment de la vie où on reçoit des revenus faibles. Mais devenir propriétaire, c’est aussi le meilleur investissement pour la constitution du patrimoine. Également, l’argent investi sera vite amorti s’il y a une revente grâce à la plus-value. Et encore, en étant propriétaire, on aménage notre logement comme bon nous semble. Il n’est pas nécessaire d’avoir des autorisations pour casser les murs, pour ajouter d’autres pièces… Pour information, il y a des aides à l’accession à la propriété.

Le choix de rester locataire et devenir propriétaire revient à chacun, et cela repose essentiellement sur la situation financière. En effet, l’acquisition d’un bien immobilier n’est pas intéressante pour tous les ménages. Si on doit y investir toutes nos économies, le mieux est de rester locataire et de faire encore des économies.