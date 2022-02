Plancher: quelles sont les caractéristiques du bois franc ?

En matière de revêtement de sol, les planchers en bois sont sans nul doute les plus intéressants. Intemporels, ces derniers s’adaptent parfaitement à tous les styles de décoration. S’ils sont bien entretenus, ils peuvent également durer des dizaines d’années et apporter une petite touche d’élégance. Toutefois, malgré le fait qu’il s’harmonise à la perfection à tous les décors, il est important de bien le choisir. Que ce soit pour une maison moderne, traditionnelle ou minimaliste, le plancher par excellence est le plancher en bois franc. Mais qu’est-ce qui le différencie du plancher en bois tendre ? Plancher en bois franc et plancher en bois tendre, lequel est le meilleur ? On en parle dans cet article.

Le plancher de bois franc, ce qu’il y a à savoir

Il est important de prendre en considération certains paramètres quand on doit choisir le matériau de construction du plancher de bois franc à Blainville. En effet, il faut savoir que ce ne sont pas toutes les essences qui vont convenir. Au-delà de l’esthétique, chacune possède ses propres caractéristiques. La première question à se poser est : l’essence fait-elle la résistance ? C’est l’une des questions les plus répétitives quand on parle de plancher de bois franc. Une fois qu’on a choisi le type de bois franc à installer, on doit décider des caractéristiques qu’on va lui donner. La première étape consiste à choisir le bois qui constituera le plancher. Parmi les plus utilisés, il y a l’érable, le bouleau ou encore le chêne. Le bois provenant d’arbre feuillu donne en général un aspect conventionnel au produit final. Par contre, si on se tourne vers d’autres types de bois comme le sapin, le résultat aura un style plus campagnard. Au cas où on a assez de budget, on peut oublier le merisier, le frêne ou encore le noyer pour se tourner vers l’acajou. Le bambou est également une option assez intéressante.

Plancher en bois franc ou en bois tendre ?

En général, les planchers en bois franc viennent d’arbres à feuilles caduques. Et, il faut savoir que le bois franc est beaucoup plus résistant que le bois tendre. Avec une durée de vie moins longue que celle du bois franc, le bois tendre ne fait pas le poids. Plancher en bois franc ou en bois tendre ? Le choix est évident. Comme cité ci-haut, il existe différents types de bois francs : chêne, acajou, teck, épinette, sapin, mélèze, etc. Après la résistance, le fini est aussi un critère à ne pas prendre à la légère. En effet, une fois installé, le plancher aura besoin d’un fini de protection. Si le plancher est destiné pour la cuisine par exemple, le mieux serait d’opter pour un bois brut. Le fini protecteur qui sera ajouté lors de l’installation va protéger le bois contre l’humidité. Outre le bois brut, il y a également le bois préfini. Vu que le bois a déjà été scellé, ce dernier peut être installé rapidement. Maintenant que le bois tendre est hors course, qu’en est-il du bois d’ingénierie ?