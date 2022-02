Le plastique est encore un très bon choix

Les sacs en plastique et leurs effets à long terme sur l’environnement sont un sujet de controverse depuis un certain temps. Les sacs en plastique ne sont pas les articles les plus faciles à recycler. Et de nombreux arguments ont été avancés contre l’utilisation des sacs en plastique.

Pourquoi le choisir ?

Cependant, on ne peut nier qu’ils constituent l’option d’emballage la plus fonctionnelle et la plus pratique pour les entreprises et les consommateurs. Qu’il s’agisse d’achats, de vente au détail ou de colis, les sacs en plastique sont utilisés à grande échelle dans le monde entier. Près de 500 milliards de sacs plastiques sont utilisés chaque année, et la plupart d’entre eux sont utilisés pour faire des achats.

Les avantages du plastique

Les avantages des sachet plastique ne peuvent donc pas être négligés simplement parce qu’ils représentent une menace potentielle pour l’environnement. La menace la plus importante vient du fait que les consommateurs ne sont pas assez responsables socialement pour se débarrasser de leurs déchets de manière responsable. En ce qui concerne les sacs dits “à usage unique”, j’utilise pour ma part de nombreux sacs à provisions pour une multitude d’usages à la maison. Ils sont loin d’être “à usage unique”. La plupart de mes amis, de ma famille et de mes voisins ont un “sac de sacs” dans leur garde-manger. Je parie que vous en avez un aussi. On pourrait aussi dire que les produits que j’achète dans mon épicerie locale contiennent 100 fois plus de plastique dans l’emballage que le seul sac fin que j’utilise pour transporter ces produits à la maison.

L’image de marque

Si vous gérez un magasin ou un supermarché, il est assez facile pour vous d’imprimer le nom de votre entreprise, votre logo et d’autres informations sur les sacs en plastique. Et ce qui est bien, c’est qu’il est facile d’apporter des modifications au design.

Plus rapide à ouvrir et à emballer

Les sacs en plastique sont plus rapides à ouvrir, à emballer et à doubler, ce qui vous fait gagner quelques secondes. C’est pourquoi ils sont largement utilisés par les caissières très occupées pour faire avancer les files d’attente efficacement. En outre, les sacs en plastique prennent moins de place que les sacs en papier, tant dans les entrepôts qu’aux caisses.

Biodégradables

La plupart des sacs en plastique sont biodégradables, ce qui signifie qu’ils peuvent être décomposés en un temps raisonnable lorsqu’ils sont jetés aux ordures. Ils se décomposent en trois ans alors qu’il faut en moyenne au moins 500 ans pour qu’un sac en plastique ordinaire se décompose complètement.