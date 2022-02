Conseils pour bien choisir vos électroménagers

Préparer de bons petits plats, conserver les denrées alimentaires, faire la vaisselle… l’espace cuisine est fait d’électroménagers, et ils nous facilitent grandement la vie. Toutefois, leur achat demande un certain investissement. Vu que les électroménagers coûtent chers, ne serait-il pas intéressant de bien les choisir ? Qu’importe ce que vous allez acheter, tenez compte de nos conseils avant de prendre votre décision.

La consommation d’énergie

Sûrement, vous savez que la cuisine est une pièce très énergivore avec tous les électroménagers que l’on trouve dedans (réfrigérateur, four, lave-vaisselle, micro-ondes, appareils de cuisson, hotte…). Afin de réduire votre consommation en énergie, pensez aux modèles moins énergivores. Les électroménagers sont actuellement classés par catégorie suivant leur niveau de consommation, et notre conseil est d’acheter des modèles de niveau A au moins. On regarde également la consommation électricité et en eau ainsi que le niveau bruit. Tel est aussi le cas pour la machine à laver, le sèche-linge… Comme chez maisons dans Lanaudière, prenez un réfrigérateur avec un congélateur intégré et des plaques de cuisson à induction, cela permet d’économiser jusqu’à 40 %.

Des électroménagers adaptés au foyer

C’est vrai qu’il est important de choisir des électroménagers moins énergivores, mais pour réaliser encore plus des économies, il faut choisir suivant les besoins du foyer. Pour la machine à laver, un modèle avec une capacité de 9 kilos consomme moins d’énergie et d’eau par kilo de linge qu’un autre avec une capacité de 6 kilos. De ce fait, si vous optez pour une machine à laver avec une grande capacité, assurez-vous de pouvoir bien la remplir. C’est la même chose pour le lave-vaisselle. Si vous prenez une grande machine (15 couverts) alors que vous n’êtes que 3 dans la maison, elle prendra du temps avec d’être pleine donc, elle tourne à moitié rempli, et cela fait consommer davantage qu’une machine bien remplie.

Électroménagers connectés ou pas

En ce moment, les électroménagers sont connectés au smartphone et à la tablette pour permettre un contrôle à distance, mais cela ne veut pas dire que les modèles non connectés ne sont plus disponibles. Les appareils connectés présentent de multiples avantages : voir le contenu du frigo dans l’application, programmer le démarrage du lave-vaisselle, arrêter la machine à laver, repérer les problèmes pour éviter les pannes, connaître la consommation… Cependant, même si ces technologies sont intéressantes, il y a quand même des risques comme les failles de sécurité informatique, les soucis de compatibilité, le prix d’achat élevé, l’augmentation de la consommation en énergie en raison de la connexion permanente au Wi-Fi… Donc, il faut se poser les bonnes questions.

Électroménagers neufs ou d’occasion

Quand on pense aux avancées technologiques concernant les électroménagers, on a tendance à croire qu’acquérir des modèles neufs est une excellente idée, mais cela dépend grandement des situations. Si l’appareil n’est utilisé qu’occasionnellement, un modèle de seconde main est adapté même s’il consomme davantage qu’un modèle neuf. Cependant, même si c’est d’occasion, il vaut mieux privilégier des électroménagers estampillés du label ElectroREV gage de leur révision et de la garantie d’un an. Par contre, si les appareils sont pour une utilisation intensive, le mieux est d’acheter des modèles neufs et performants. Il y a une économie à chaque usage, et cela va faire amortir le coût d’acquisition.