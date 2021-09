Qu’est-ce que les cours d’improvisation ?

C’est dans la pratique théâtrale professionnelle et amateur que l’on utilise l’improvisation. Favorisant le langage et la créativité, elle se base sur le plaisir du jeu tout en mobilisant la sensibilité, le corps, la réflexion ainsi que l’imagination. Si vous souhaitez suivre des cours d’improvisation théâtrale, lisez attentivement tout ce qui va suivre.

Tout savoir sur les cours d’improvisation

Les cours d’improvisation théâtrale consistent à apprendre aux participants à improviser. Ils jouent plusieurs scènes qui ne sont pas répétées au préalable. Donc, ils entrent en scène sans savoir ce qui va se passer, mais ils reçoivent un thème ou une suggestion. Le présentateur lance les questions, et c’est le déclencheur et le guide de la scène qui va émerger de manière spontanée. En général, il y a des musiciens, et ils improvisent également. C’est à partir de la spontanéité et de l’inspiration mutuelle des participants que l’histoire va se développer. On pourrait penser que des cours d’improvisation à Paris sont difficiles et relèvent d’un grand mystère, mais en réalité, ça part d’un principe très simple qui est la capacité d’imagination. Pendant ces cours, on apprend à percuter, à être à l’écoute des autres, à exprimer ses émotions, à avoir plus de créativité, à utiliser son corps, à faire confiance, à être énergique et à mieux se concentrer. Pour toutes ces raisons, l’improvisation théâtrale est pratiquée en classe, car elle complète parfaitement les enseignements en favorisant le développement des facultés de conception et d’imagination, le goût de la pratique artistique et la sensibilité artistique.

Les différences entre un cours d’improvisation et un cours de théâtre

Beaucoup de personnes confondent le cours d’improvisation et le cours de théâtre or, ils sont bien différents. Le but du cours de théâtre est le contrôle du stress, la découverte et la régulation des émotions, le jeu de personnage suivant le script, le développement de la confiance en soi pendant la prise de prise… On sort de la zone de confort, et on part à la découverte des autres facettes de notre personnalité. C’est intime, voire même psychologique, puisque l’on se sert de notre personnalité, de nos expériences et de notre créativité pour le jeu d’acteur. On lâche prise, mais encore, on contrôle nos émotions et notre corps pour l’interprétation du personnage. Pour le cours d’improvisation, on cherche surtout à se décompresser, à se divertir, à assumer sa créativité et à développer sa spontanéité. À l’inverse du cours de théâtre, le cours d’improvisation est plus superficiel vu qu’il n’est pas demandé de travailler en profondeur les personnages et les émotions. Toutefois, l’improvisation exige plus d’énergie et un travail d’équipe parce qu’il faut réinventer, être créatif, être spontané et ne pas douter.