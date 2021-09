5 jeux parfaits pour les téléphones portables

Le divertissement mobile ne fait que gagner en puissance. Alors que les volumes de données deviennent plus généreux et que la possession d’un smartphone se généralise, il est plus facile que jamais de jouer en déplacement. Bien sûr, le choix est vaste, mais voici une liste de quelques-uns des meilleurs (et des plus inattendus) transferts mobiles que vous devriez essayer aujourd’hui.

n° 1 Pokémon Go

Pokémon Go est en tête de liste en raison de la façon dont il utilise la réalité virtuelle, donnant le ton de l’avenir des jeux mobiles. Cette application mobile a connu une incroyable popularité en été 2016, lorsqu’il était difficile de trouver quelqu’un qui n’était pas à la chasse aux Pokémon. Malgré cela, le jeu avait son lot de défauts à l’époque, qui ont tous été corrigés au fil du temps. Cela signifie que Pokémon Go est encore meilleur qu’il ne l’était au sommet de sa popularité, c’est donc le moment idéal pour l’essayer. Voir des Pokémon apparaître dans un contexte réel ou retrouver enfin un monstre rare après une longue chasse est tout aussi passionnant. La réalité virtuelle est sans aucun doute l’avenir, et ce jeu est un exemple fantastique de ce qui est à venir.

n° 2 Call of Duty

Call of Duty est l’une des franchises de jeux vidéo les plus populaires qui aient jamais existé. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait été transféré avec succès sur mobile. Mieux encore, Call of Duty : Mobile est un jeu gratuit, et il est exceptionnellement profond. Il offre tout le potentiel explosif des jeux originaux sur console, avec des graphismes fantastiques et un merveilleux élément multijoueur. Call of Duty s’affiche mieux sur les smartphones dotés de grands écrans lumineux, mais l’expérience est immersive sur tous les modèles. Assurez-vous de jouer avec des écouteurs pour profiter au maximum des sons du champ de bataille !

n° 3 Final Fantasy

Peut-être l’ajout le plus surprenant à la liste, la série Final Fantasy a la réputation d’être une vaste épopée. Avec sa construction de monde vaste et détaillée, sans parler des longues listes de personnages, il ne semble pas bien adapté aux téléphones portables. Néanmoins, Square Enix a fait beaucoup d’efforts pour transférer ces titres, et il y en a quelques-uns de disponibles. Vous trouverez Final Fantasy Brave Exvius et Opera Omnia aux côtés de classiques, tels que Final Fantasy IV et VI. Ces jeux valent la peine d’être essayés, ne serait-ce que pour voir comment de si grands jeux peuvent être transférés sur mobile.

n° 4 Blackjack

Le Blackjack est un classique des casinos et un jeu que l’on n’associe généralement pas aux téléphones portables. Après tout, les casinos en ligne sont connus pour être très graphiques et semblent ne pouvoir fonctionner de manière optimale que sur des ordinateurs de bureau. L’optimisation pour les mobiles a cependant beaucoup progressé et vous pourrez trouver un spécialiste du blackjack en ligne français pour répondre à vos besoins en matière de jeux de table. Le Blackjack est le jeu mobile idéal en raison de sa simplicité. L’apprentissage ne demande aucun effort, mais le jeu est aussi complexe que vous le souhaitez, avec de nombreuses stratégies et styles de jeu différents à prendre en compte.

n° 5 Minecraft

Tout comme Final Fantasy, l’idée qu’un jeu aussi vaste que Minecraft apparaisse sur mobile semble contre-intuitive. Minecraft est vaste, limité seulement par la portée de votre imagination. Pourtant, d’une manière ou d’une autre (et contre toute logique conventionnelle), Minecraft fonctionne exceptionnellement bien sur mobile. La sensation d’avoir un monde entier dans sa poche est palpitante, et le gameplay est tout aussi addictif sur le petit écran. En fait, le fait de transporter Minecraft vous encourage à passer plus de temps à construire un monde, et ce transfert mobile est l’un des plus immersifs qui soient. Il est idéal pour les longs voyages, où vous pouvez vous asseoir et laisser libre cours à votre imagination.